清理工作持续 东海岸圣淘沙海滩大部分油污已清除

巴西班让码头撞船事故的油污清理工作取得进展，东海岸公园海滩大部分油污已清除，圣淘沙西乐索海滩被油污染黑的沙，大部分也已清除。

海事及港务管理局、国家环境局、国家公园局、公用事业局、圣淘沙发展局、新加坡食品局，以及新加坡土地管理局星期四（6月20日）发联合文告，汇报除污最新进展。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达当天也在脸书贴文说，清理工作已取得进展，但仍需一段时间才能完全清除油污。

“目前，我们的重点是清理水面和陆地上的浮油和油膜，这些油污可以通过无人机监控和卫星图像看到。在下个阶段，我们必须冲洗残留的油污，例如石堤上的油污。”

部署防溢流装置 防油污向外蔓延

根据联合文告，自星期二（18日）部署防溢流装置（current buster）后，巴西班让集装箱码头北部的浮油已被清除。当局目前在巴西班让码头、圣淘沙、东海岸和樟宜东部受影响地区部署了三个防溢流装置，并将在近期内添一个装置。

“在上游部署防溢流装置非常重要，这样可以防止油污向西流到未受影响的西海岸公园，同时防止更多油污往东流向下游，包括圣淘沙海滩、升涛湾、南部岛屿和岌巴湾滨海俱乐部一带。”

自上星期五（14日）以来，当局在受污染海域部署的围油栏总长度为3400米，比原先计划的约3100米长300米。

圣淘沙西乐索海滩大部分受污染的沙已清除，巴拉湾海滩和丹戎海滩的清理工作仍在进行中。这些海滩维持开放，但仍禁止进行海上活动和游泳。

永续发展与环境部长傅海燕星期四在脸书发文说，她与社区及青年部政务部长陈圣辉一同前往西乐索海滩和丹戎海滩，以更好地了解正在进行的海滩清理工作。圣淘沙发展局的团队也在场陪同观察。

“清理海滩是艰巨的工作。当务之急是通过在海岸线上部署围油栏和清除被油渍浸透的沙，阻止油污向内蔓延。自上星期六（15日）以来，圣淘沙这三个沙滩已清除超过7万1000公斤沾染油渍的沙。”

樟宜海滩及白沙海滩未发现油污

截至星期三（19日）下午5时，圣约翰岛、拉扎鲁斯岛和龟屿海滩上被油污染黑的沙已清理干净。同时，樟宜海滩和白沙海滩没有发现油污。

环境局在东海岸公园的清理工作进展顺利，海滩上的大部分油污已清除。

据了解，每天约有100人的团队到东海岸公园沙滩清理油污。第一天清除的沙重约七公吨。清理公司还出动协助清理和搬运泥沙的工程车，以加速清理工作。这些受污染的沙收集后，会送往有毒工业废物公司处理。

文告也说，丹那美拉海滩已基本清理完毕。不过，当局提醒，由于潮汐可能会继续带来残余油污，因此可能还要展开进一步的清理工作。

拉柏多自然保护区、库珀水道，以及岌巴湾滨海俱乐部一带的油污清除工作仍在进行中。

在乌敏岛仄爪哇湿地、科尼岛公园，以及巴西立公园的生物多样性敏感地区附近没有发现油污。当局将继续在那里部署吸油围栏作为预防措施。

本地鱼可安全食用

当局重申，目前本地没有养鱼场受漏油事故影响，有关检测结果表明本地鱼可安全食用。

东海岸公园、拉柏多自然保护区和圣淘沙受影响地区的空气质量仍处于安全水平；本地水供应不受影响。

另外，新加坡也联系马来西亚当局，以便合作应对漏油事故造成的进一步影响。由新加坡、马来西亚，以及印度尼西亚代表组成的循环基金委员会（Revolving Fund Committee），每年定期相约讨论有关海洋油污的问题，三方可以对马六甲海峡和新加坡海峡的漏油和清理工作，提出要求和提供支持。