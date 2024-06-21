食品局：未受漏油事故影响 本地养殖鱼可安全食用

新加坡食品局证实没有本地渔场受上周的船只漏油事故影响，当局正与业者合作，采取措施防范未然。

新加坡食品局星期四（6月20日）在脸书发文透露上述消息，当局正积极和业者合作采取措施保护渔场的鱼，包括试行安装屏障布条以便在必要时使用。

当局也已把东柔佛海峡沿岸渔场的鱼样本，送去接受食品安全化验，并证实本地养殖的鱼可安全食用。

悬挂新加坡国旗的加油船MARINE HONOUR，以及悬挂荷兰国旗的挖泥船VOX MAXIMA，于上星期五（6月14日）下午相撞，导致我国多处水域出现大片油污，油污清理工作已持续近一周。

海事局：政府将向加油船公司索赔

我国海事及港务管理局星期四回应媒体询问时，表明政府会就上周的船只漏油事故，向涉事船只MARINE HONOUR的公司索赔。

当局援引1998年的商船（油污民事责任与赔偿）法令指出，MARINE HONOUR在船只碰撞事故中漏油，它所属的公司必须承担漏油所产生的费用。上述法令使《国际油污损害民事责任公约》在我国生效，公约在1969年签订，并在1992年更新。

MARINE HONOUR有相关保险，可用于承担油污事故中的责任。在油污事故后采取的合理措施、油渍污染导致的经济和环境损害都可纳入索赔评估。

海事局表明，在油污清洁工作完成后，我国政府机构会就事件索赔，索赔金额包括所有用于防止油污扩散和清洁油污的费用，以及油污对基建设施造成的损伤。MARINE HONOUR的保险公司British Marine已设立第三方索赔机制，以回应受影响方。

拉柏多自然保护区、库珀水道以及吉宝码头附近的积油清除工作仍在进行中。图为拉柏多自然保护区星期四沿岸地区仍依稀可见残余油渍。（邬福梁摄）

马来西亚称油污扩散至柔佛

另据马来西亚媒体报道，马来西亚柔佛州政府称，在这起漏油事故发生后，当地也发现了油污。

当地媒体报道，新加坡国家环境局星期二（18日）已通知柔佛环境局。

柔州负责卫生与环境事务的行政议员（州内阁部长）林添顺星期四发文告指出，柔佛环境局接获通知后，立即通报各相关单位并展开海上巡逻，以掌握最新情况。

他说：“柔佛环境局星期四上午接获边佳兰市议会通知，指边佳兰四湾海滩发现油污。”

柔佛丹绒苏腊区州议员阿兹南在脸书说，边佳兰五湾星期三（19日）也发现相信是源自新加坡海域的油污，有关当局已开会商讨对策。阿兹南也是柔佛主管教育及新闻事务的行政议员。