买银行户头经营买卖加密货币生意 男子判监20个月

靠当买卖加密货币的中介赚外快，餐馆前台人员的银行户头因多次接收不明款项而被冻结，但他无视警方警告，买下其他人的银行户头继续当中介，最终落得坐牢20个月的下场。

被告刘鑫（39岁，译音）共面对17项包括抵触滥用电脑法令和贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令的控状，他早前承认其中七项，余项交由法官星期五（6月21日）下判时一并考量。

根据案情，被告案发时是一家餐馆的前台人员，他私底下也靠买卖加密货币赚外快。被告一般会让买家把购买加密货币的款项汇入他的银行户头，再把加密货币转给买家。

法庭揭露，被告在2020年10月1日，因利用银行户头接收不明来源的款项而户头被冻结，但他很快就用另一个银行户头，继续接收买家购买加密货币的款项。

警方曾警告被告 不要收来历不明款项

2021年3月31日，警方警告被告不要接收来历不明的款项，但他不仅不停手，同年9月更与男子刘建南合伙经营这笔生意。

两人互惠互利，一起寻找买家和卖家，相互帮助并共享利润。被告每当遇上新买家时，仅会询问对方用来购买加密货币的款项是否“有问题”，从不进一步了解款项的来历。

被告自2021年10月起，开始向中国和新加坡的卖家购买加密货币，每日的交易量估计为7万至8万泰达币（USDT），每一泰达币可赚取约一角至三角新元的利润。

2021年12月左右，被告为了避免银行户头被冻结，还通过Telegram以600元至1000元不等的价格，向他人购买银行户头和提款卡。调查显示，售卖银行户头的人，大部分是即将离开新加坡的外籍人士。

2022年1月5日，一名坠入投资骗局的受害人报案，警方追踪骗款时查到被告。

控状涉款总额近40万元 来自多起诈骗案受害者

被告面对的控状涉及的款项总额为39万3360元，这些钱来自多起投资诈骗和假公安诈骗案的受害者。被告至今未作出赔偿。

控方指出，被告在他的银行户头被冻结后，还有预谋地非法获取他人的银行户头经营生意，犯案长达九个月，建议法官判他坐牢至少28个月。