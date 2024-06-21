榴梿贩搞促销 200公斤猫山王一小时卖完

旺季真的来了！碧山榴梿贩搞促销，猫山王每公斤只要8元，顾客提前半小时来排队，200公斤榴梿一个小时内卖完。

传统榴梿旺季在6月到9月，这几个月里榴梿产量多，价格也因此变低。

每到旺季，商家就会想尽办法展开促销，吸引顾客。位于碧山13街第513座店屋的榴梿摊“旺盛利95”从星期三（6月19日）开始举办促销。

B果的猫山王售价每公斤8元，而A果的黑金猫山王则卖一公斤12元。

星期四（20日）的促销活动从傍晚6时30分开始，记者提前15分钟抵达，就看到有大约20多名顾客在摊位外排起长队。

“旺盛利95”老板陈瑞祥（38岁）透露，由于现在已经算旺季，因此榴梿产量不少。如果接下来产量够多，只要确保每天都有那么多的榴梿供应，他希望每天都能办促销活动，一直到7月中旬。

他透露，接下来几天也会每天准备200公斤的榴梿做促销，并相信自己的价格是全新加坡最低的。

“今天是第二晚，昨天的已经卖光。今天有的顾客提前半个小时就来了。他们有些是熟客，有些则是看到我脸书上的贴文后才过来。”

促销活动开始不到一个小时，一公斤8元的猫山王就售罄。

昇菘超市三天促销

除此以外，昇菘超市的部分门店也在这三天举办猫山王促销活动。

根据昇菘的脸书贴文，6月21日至23日下午5时开始，勿洛新樟宜路上段第209座组屋和振瑞路第52座组屋楼下的昇菘超市将举办促销，一个重量约一公斤至1.5公斤的猫山王只卖13元8角，售完为止。