政府落实通信和电商守则打击诈骗和恶意网络活动

政府下星期一（6月24日）落实网络通信服务守则和电子商务服务守则，进一步加强监管以打击日益猖獗的诈骗和恶意网络活动。违反业务守则的服务商若不在限时内改正，等同于触犯刑事罪。

内政部星期五（21日）发文告说，去年7月通过的网络犯罪危害法令（Online Criminal Harms Act，简称OCHA），部分条文已在今年2月1日生效，余下针对指定服务商的业务守则和实施指令，则将在下星期一生效。

这个新法令旨在建立框架以强化政府与网络服务商之间的伙伴关系，共同应对网络犯罪活动。其中，警方颁布的业务守则（codes of practice），可要求指定服务商须建立一套可主动阻断诈骗和恶意网络活动的系统、流程或措施，以保本地用户免受影响。

两类守则分为网络通信和电子商务

这些业务守则将分为两类，即网络通信服务守则和电子商务服务守则。

根据网络通信服务守则，服务商首先须主动侦测可疑活动并采取必要措施，以及落实机制以快速接收执法机构有关诈骗及恶意网络活动的通报，并且迅速采取行动。其次，服务商须推出合理的验证措施，防堵假用户或网上机器人程序（bots），并要求用户采用强有力的登录验证功能。第三，服务商须提呈年度报告，说明如何落实这些措施。

内政部指出，本地用户使用脸书、WhatsApp、Instagram、Telegram和微信时，有较高的受骗风险，因此这些网络通信服务商最迟须在今年12月31日履行上述三项条例。

电子商务服务守则与网络通信服务守则相似，同样要求服务商在今年内履行三项条例，不过还得分阶段遵守另两项条例。这些服务商须依照政府发布的记录，核查有意或已在平台宣传、张贴商品及服务资讯的用户身份；服务商也得让用户可选择在交付商品或完成服务后才发款给卖家，但这项条例目前暂不实施，到2025年后再重新评估，好让服务商优先落实必要的程序。

电子商务服务守则目前针对旋转拍卖（Carousell）、脸书市场（Marketplace）、脸书广告和脸书专页。

内政部指出，这些服务商一开始可自行识别“高风险”的卖家或登广告者，核查其身份。若在指定的六个月期限内，骗案没显著减少，当局会要求服务商在之后的三个月内，核实所有卖家或登广告者的身份。

这六个月的期限因平台而不同。其中，旋转拍卖和脸书广告从7月1日至12月31日；脸书市场从6月1日至11月30日。脸书专页暂时不必履行守则，好让脸书专注处理市场和广告平台。

内政部发言人受询时说，这是因为当局早已要求各服务商须在今年内落实用户验证措施，但因与各方接触时间不同，因此相应评估期也不同。

法令生效以来 已阻断逾1万3000个网络犯罪活动

根据内政部数据，网络犯罪危害法令生效以来，当局针对用户、网络服务商、互联网服务商和平台方发出的指示，已成功阻断了逾1万3000个网络犯罪内容和活动，包括诈骗案。

发言人受询时说，其他服务商因未对新加坡构成重大诈骗风险，因此不在指定名单中。内政部将定期检讨指定服务商的名单。

若服务商不愿遵守业务守则，当局可发出纠正通知，令服务商在指定时间内改正，否则等同于触犯刑事罪。一旦罪成，可被罚款最高100万元。

当局还可发出实施指令，要求网络服务商落实特定的系统、流程或措施，以应对诈骗或恶意网络活动的风险。公众如果要查阅更多有关这些新条例的详情，可上网https://go.gov.sg/ocha。