侦测到可疑活动 旋转拍卖将让用户Singpass认证

二手交易平台旋转拍卖（Carousell）使用机器学习和人工智能技术侦测骗案，并提供付款保护机制。接下来平台将主动识别可疑活动，要求特定用户通过Singpass实名验证。

网络犯罪危害法令将于6月24日全面生效。指定服务商须遵守当局颁布的业务守则，旋转拍卖和脸书是电子商务服务守则（E-Commerce Code）划定的对象。

旋转拍卖发言人陈素玲受访时说，平台现有的措施已大致符合守则标准，包括实施双重身份验证（2FA）功能、认证计划，以及推出保障买家的“购买”按钮，由平台负责托管款项，直到买家收到货后才发款给卖家。

除了去年权衡利弊后全面禁售泰勒丝新加坡演唱会门票，旋转拍卖去年7月和10月已为高额交易的房地产以及门票和礼券类商品，实施Singpass认证。

为配合新守则，旋转拍卖还将通过系统侦测潜在的骗案特征或违反平台条规的行为，要求这些高风险的用户通过Singpass来辨明身份。商品若通过物流公司送货，平台会强制用户使用“购买”按钮，否则只能面对面交易。

陈素玲说，旋转拍卖的业务模式独特，大多数用户都是休闲卖家和买家。“我们需要在实施严格的安全政策，以及为用户提供便捷买卖体验之间取得平衡。”

旋转拍卖将分阶段与用户分享安全准则，提醒用户如何鉴别诈骗和保障交易安全。

旋转拍卖入驻反诈骗中心 科技屏蔽超10万条链接

旋转拍卖在今年1月底派职员入驻反诈骗中心，是首个入驻中心的电商。旋转拍卖提供的数据显示，从4月1日至6月15日，平台已通过科技在聊天室内屏蔽了超过10万条链接、7万多个电邮地址和1000多个QR码。

据了解，脸书市场（Marketplace）去年已加强聊天功能的安全，要求提前付款、提供电话号码、电邮、验证码和平台以外的链接，会触发反诈警告。接下来几个月脸书料推出各种措施，包括目前在脸书市场和脸书广告试行的验证措施。

旋转拍卖用户张丁元（22岁，平面设计师）每次进行交易都会通过见面的方式，现场验货。“我非常欣慰能看到当局进一步监管。平台主动识别高风险卖家，用户将获益良多。”

黄姓经理（55岁）曾在脸书市场与外国卖家交易，结果商品货不对办。他认为，虽然新守则要求服务商对可疑用户进行身份认证，但脸书市场外国用户众多，难免有人钻空子行骗。