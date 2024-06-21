机上偷12万元赃款汇给家人 中国男子判监30个月

一名中国籍男子在飞机上偷得近12万元现金，到赌场将部分赃款兑换成新元，还企图把部分赃款汇到中国。警方接获报案后迅速捉人，男子被判入狱30个月。

中国籍被告彭辉（54岁，译音）共面对一项偷窃和七项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。他星期五（6月21日）对其中四项认罪，余项交由法官下判时纳入考量。

根据案情，被告在今年3月5日早上9时30分至中午12时30分，乘搭从香港飞来本地的新航SQ899班机。受害乘客是本地一名珠宝商，他到国外参加展销会后飞回国，登机后将背包放进位于座位上方的行李舱。

被告捉准机会，趁珠宝商不注意时，从包里偷走8万美元（约10万7488新元）和7万港元（约1万2019新元）现款。

商人下机后在机场申报随身携带的现金数额，下午回到办公室才发现钱不见，他于是报警。

得手后，被告在没有申报的情况下，带着偷来的现款入境新加坡。

同一天两次到赌场“洗钱”

为了洗钱，被告入住酒店后不久，在下午3时许便到金沙赌场，将其中3万美元换成筹码赌博。约一小时后，他把剩余的筹码换成4万2400新元后离开赌场。

接着，他到牛车水珍珠坊两家汇款商处，把约3万7879新元汇给在中国的妻子和兄弟。由于被告没有工作准证，汇款商不接受他汇寄更多款额。

被告之后重施故计，晚上再到金沙赌场把4万美元兑换成筹码赌博，之后把剩余筹码换成5万1400新元带走。

警方接获报案后展开调查，锁定被告身份后进行埋伏，于隔天（3月6日）凌晨3时许逮捕被告。

当局也迅速拦截了汇款商的相关转账，并从被告身上起获他在赌场和钱币兑换商处兑换的6万6761新元以及6万9000港元。

控方指出，被告总共偷了约11万9507新元，事后还企图转移赃款。此外，飞机乘客在机上一般都会休息，并把随身物放到座位上方的行李舱，所以在机上行窃很难被发现。控方因此向法官建议，判被告坐牢32个月至37个月。

被告在求情时向受害人道歉，称虽然对受害人造成的经济损失不多，但在精神上造成影响。被告也称他患有糖尿病，是家中独子，希望能多陪伴80多岁的母亲，因而恳请法官轻判。