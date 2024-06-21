高庭：从未持有驾照者无牌驾驶 须判监不能仅罚款

活动结束后找不到司机运送器材，没有驾照的男子决定亲自驾驶货车，结果因超速驾驶而被交警逮着。男子上诉至高庭要求判罚款即可，但被判坐牢三周，以及未来一年半内不准持有各级驾照。

以大法官梅达顺为首的三司指出，从未持有驾照的被告等于是“不合格的驾驶员”，可对其他无辜的公路使用者造成危害；如果不判这类被告坐牢，他们可能会选择铤而走险，并觉得若被逮着，只须支付罚款就了事。

高庭也为这类案件定下判刑指标，即首次无牌驾驶、从未持有驾照、没有造成车祸和选择认罪的被告，须面对两周监刑和长达两年不准持有各级驾照的判刑起点。法庭可以这个指标为基准，再按照个别案件的加重刑罚因素，来调整最终的刑罚。

被告谢明阳（译音，27岁）早前在国家法院承认三项抵触公路交通法令的控状后被判坐牢四周，以及在一年半内不准持有各级驾照。谢明阳上诉至高庭，要求判罚款4500元即可。高庭三司今年4月审理他的上诉后，将谢明阳的监刑减至三周，并在本月发出书面判词。

谢明阳是在2022年9月9日凌晨零时15分，在泛岛快速公路朝往机场林荫道方向的路段被逮着。根据判词，经营活动筹办生意的谢明阳于案发前的晚上，在新加坡美国人俱乐部办活动。他原本安排好司机在活动结束后，将活动器材从俱乐部运送到供应商的公司，但司机临时失踪。

由于找不到其他替代司机，私召车又装不下所须搬运的器材，从未考获驾照的谢明阳决定亲自驾驶货车运送器材，结果半路却因超速驾驶被交警拦下，他也因此被发现在没有驾照的情况下驾驶货车。

谢明阳通过代表律师上诉时称，他无牌驾驶的行为并未造成任何交通事故或损伤，这一点与其他同类案件不一样，因此应判他罚款即可，无须坐牢。

三司：无牌驾驶难侦查 个人守法意识成关键

不过，三司不同意被告要求减刑的理由。三司指出，像谢明阳这类未持有过驾照的“不合格驾驶员”，完全没有掌控车辆的基本技术，会对其他公路使用者造成风险。而且，无牌驾驶的罪行难以被侦查，往往是在发生车祸或当局展开执法行动时才被发现，因此个人愿意遵守这项法律成了关键。

三司指出：“如果不判予监刑，没有案底的被告可能会选择铤而走险，决定在公路上无牌驾驶，因为他们觉得就算被逮着，只须付款就能了事。”

三司考虑后，将首次犯下无牌驾驶罪行，以及选择认罪的“不合格驾驶员”所须面对的指标性刑罚起点定为两周监刑，以及吊牌长达两年。

考虑到谢明阳犯案时的其他因素，例如他超速驾驶、所驾驶的是较重型车辆，以及他驾驶好一段距离才被逮着等，三司决定将其监刑调整至三周。由于控辩双方没有针对吊牌时长提出上诉，谢明阳现有的一年半吊牌处分维持不变。