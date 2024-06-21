车上藏毒藏武器 驾驶员撞车后逃逸乘客被捕

疑为躲避警方追捕，汽车超速行驶约一公里后失控撞灯柱，男驾驶员弃车逃逸，女乘客当场被捕。警方过后从车上搜出毒品和吸毒用具，以及包括武士刀、匕首和疑似电击棒等攻击性武器。

这起事件发生在义顺72街第746座组屋附近。新加坡警察部队答复《联合早报》询问时说，警方星期四（6月20日）晚上8点15分左右接获求助电话，抵达上述地点时，一辆汽车突然疾速离开，但在义顺71街打滑撞上灯柱。车上一对男女下车就跑，男驾驶员最终逃逸无踪，女乘客则被警方扣留。

警方起获多种危险武器、管制类药品及吸毒用具

警方接着搜查汽车，发现多种武器、疑似受管制的药物和吸毒用具。32岁女乘客过后也因涉嫌吸食和持有受管制药物、持有吸毒用具以及与携带攻击性武器者来往而被捕。

肇事的蓝色掀背式汽车失控撞灯柱后停在人行道上，车头严重损坏，安全气囊弹出，车牌也脱落。（何炳耀摄）

《联合早报》摄影记者抵达现场时，警方已经封锁汽车周边的路段和人行道。肇事的蓝色掀背式汽车正停在人行道上，车头严重损坏，安全气囊弹出，车牌也脱落。路旁一根灯柱已被撞倒，马路和草地上还留下不少破碎的汽车零件。

警方的调查延续了好几小时，一度还因下雨把物证移到组屋楼下，等雨停后再把物证移回涉事车子旁。根据记者现场观察，警方从车里起获多把危险武器，包括一把武士刀，一把匕首，一把弯刀，三根细铁棍以及一个疑似电击器的攻击性武器。车内一个行李箱也塞满了疑似管制类药物，执法人员小心翼翼把这些物件从行李箱拿出来铺开，方便检查和统计。

家住附近的辜姓居民（30岁）说，她在8时40分左右听到撞击巨响，出门便看到一辆汽车停在人行道上，两辆警车则跟在后方。“汽车应该是为了躲避警车失控撞上灯柱，人行道平时有很多人走动，很庆幸当时没人，否则后果不堪设想。”

辜姓居民不久便看到一名身穿黑色裙子的女子与警察交谈，猜测是涉事车内的女乘客。

32岁的家庭主妇琳则说，警察过后出动警犬，把汽车从里到外都“嗅”了一遍，车内似乎有不少违禁品。

警方从汽车搜出了武士刀、匕首、弯刀、铁棍和疑似电击器等攻击性武器。（李冠卫摄）

与毒品相关的罪行事后已交由中央肃毒局处理。

警方正在全力追查男驾驶员的下落，针对这起事件的调查仍在进行中。