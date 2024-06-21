在国外向新加坡客户非法放贷 44岁本地男子被判坐牢罚款

为非法放贷团伙工作，在中国和泰国经营以新加坡客户为主的放贷生意，男子一步步爬上“头家”位置，14年里赚取50万元的分成利润，现在换来牢狱之灾。

被告黄国森（44岁）是新加坡人，他早前承认七项抵触放贷人法令的罪名，星期五（6月21日）在国家法院被判坐牢51个月，以及罚款49万5000元。由于被告无法缴付罚款，须额外坐牢33周代替。

经前同事介绍 到深圳从事非法放贷

案情显示，2006年，被告一名前同事联系上他，推荐他到中国工作。当时无业的被告同意了，随即到中国深圳为一名叫阿仁的男子工作。

阿仁是非法放贷团伙的“大头家”，被告就负责寻找在新加坡的借贷人。被告每天会工作五小时，拨打150通电话，月收入为2000元。

2008年7月，被告晋升为“阿窿”，获授权可自行决定低于2000元的放贷。

2008年年底，团伙收到风声，指警方正在捣破非法放贷活动。在团伙的指示下，被告搬到泰国曼谷，并在那里继续经营放贷生意。

被告2010年返回中国，他当时除了领取月薪，也可享有高达20%的利润分成，月收入为3000元至5000元。

庭上透露，2014年年底，阿仁提拔被告为“头家”。身为”头家”，被告要负责管理三个“阿窿”，也须要记录他们每日的贷款数额。被告此时可分得高达60%的利润，月薪介于1万元至1万2000元。

2019年，阿仁被警方逮捕，被告随即停止放贷生意。警方那时也发出紧急公报（Police Gazette）通缉被告。

为让女儿回国读书 被告决定自首

当时，被告选择继续留在中国，直到想让两名女儿在新加坡读书，便决定回国自首。2023年11月，他回返新加坡，这时才被警方逮捕。

根据法庭文件，在2006年至2019年，被告从非法放贷活动中获得约50万元的分成利润。

控方指出，被告所做生意，背后有团伙操控，而此案也涉及跨国因素。考虑到被告的犯罪时长和利润数额，建议法官判被告坐牢至少54个月，以及罚款50万元。

据报道，同样涉及放贷生意的“头家”陈耀光（46岁，新加坡籍）早前认罪后，被判坐牢13个月又两周，以及罚款6万9000元。他在中国深圳经营新加坡的放贷生意，三年里赚取逾23万元。（人名译音）