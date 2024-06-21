【茶水间三问】漏油事故、学生创意思维、服务费

又是星期五了。泡一杯咖啡，听《联合早报》播客《茶水间三问》畅聊天下事。

主持人吴婉君每周提出三个发人深省的问题，解说新加坡海内外的热点话题。从新加坡新闻事件到国际大事，《茶水间三问》为听众提供更全面的视角。

1）漏油事故影响有多大？

新加坡的巴西班让码头6月14日发生船只相撞事故，悬挂荷兰国旗的挖泥船VOX MAXIMA撞上悬挂新加坡国旗的加油船MARINE HONOUR。虽然海事及港务管理局接获通报后马上启动应急措施，但约400公吨的低硫燃油仍随潮汐流扩散至附近海岸，包括圣淘沙、拉柏多自然保护区、南部岛屿、滨海南码头和东海岸公园等南部海岸线。事故没有影响水供和空气质量，但可能对珊瑚礁和野生动物形成潜在威胁。至于油污对食品安全的影响，新加坡食品局强调目前没有养鱼场受影响，本地鱼类仍可安全食用。

2）创意思维拿第一，新加坡学生难以置信？

新加坡中学生在国际学生评估项目（Programme for International Student Assessment，简称PISA）中的阅读和数理测试名列榜首后，也在最新公布的创意思维项目取得佳绩，全球排名第一。PISA是一项针对全球15岁学生三年一度的调查，目的是评估学生如何运用阅读、数学和科学方面的知识和技能，解决现实世界复杂问题的能力。但是，调查也反映，多数新加坡学生对自己的创意缺乏信心。许多人也质疑调查结果，他们认为新加坡怎么可能培育出全球最富创意的学生呢？

3）餐馆数码化，为何还收服务费？

有更多新加坡的餐馆数码化，要求食客扫码点餐，一来可减轻服务生的负担，二来能省下顾客排队点餐买单的时间。这为商家和顾客带来许多便利，却也延伸了一个有趣的问题。当顾客已经自行扫码点餐，商家是否仍应收取10%的服务费呢？

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：