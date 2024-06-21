全国职工总会助理秘书长、拉丁马士区议员杨益财连任新加坡消费者协会会长一职。新一届19人中央委员会成员包括本地著名艺人、飞艺娱乐负责人洪爱玲。

消协星期五（6月21日）举行第51次会员大会，并选出新一届中委会，19人中委会迎来八名新成员。杨益财领导的团队，将在下来三年任期内，在不断变化的消费环境中，继续加强捍卫消费者权益。

消协发文告感谢上一届中委的付出，指他们的努力让更多民众认识消协。杨益财说，八名新中委将为团队带来新视角，支持消协达成加强消费保障和赋权消费者的使命。

管理咨询公司首席执行官黄文静受委消协助理财政。文告指她的专业财务规划背景，及目前在数码营销领域的经验，将有助消协教育消费者，了解信用风险和财务健康的重要性。

另一名新中委则是以电视剧《鬼马家族》(Phua Chu Kang Pte Ltd) “Rosie”一角走红的资深艺人洪爱玲。她目前是飞艺娱乐（Fly Entertainment）的首席执行官。

消协说，洪爱玲在内容策略方面的专业知识，有助他们展开宣导工作。

续任消协会长杨益财说，消协一直在与政府合作，检讨现有保护消费者的法令。他希望可在这届任期内修法，以解决社群商务纠纷、虚假评论和预付款损失等问题。

消协也在完善“省钱之友”（Price Kaki）应用，准备为用户增加更多新功能，帮助大家节省开销。

“我们有很多事情要做，我期待与新中委会合作，进一步加强对新加坡消费者的保护。”