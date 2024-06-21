可净化逾四成地面水 四登加组屋获ABC水源金奖

开辟可收集雨水的花园、设置能够净化地面水的植被洼地，登加新镇四个预购组屋项目将通过环境绿化，确保逾四成流过区内的地面水在排入水道前已获净化。

这四个项目——Parc Clover、Parc Residences、Garden Terrace和Garden Court，星期五（6月21日）获颁公用事业局“活跃、优美、清洁”水源（Active, Beautiful, Clean Waters，简称ABC水源）认证（金奖），让登加成为本地取得最多金奖认证的市镇。

包括这四个项目在内，今年共22个项目取得ABC水源认证，是认证计划自2010年推出以来最多的一次，其中16个来自建屋发展局。其他获认证的有美芝路邵氏大厦（Shaw Tower，也称邵氏豪华大厦）、公寓名汇庭苑（Midtown Modern）等私人发展项目。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，在星期五举行的ABC水源研讨会上公布得奖名单。研讨会是新加坡国际水资源周的活动之一。

她致辞时说，过去近20年，通过结合自然景观以及排水和储水设施，ABC水源计划把本地水道和水体转变为多功能的蓝绿空间。这些空间有助控制雨水，让环境变得更宜居，并让大自然的覆盖范围得以延伸至全岛各处。

要获得认证，发展项目须设有社区空间、让人能更贴近水滨的设施、美化排水设施，以及融入可净化地面水的设计等；要取得金奖认证，其中一项额外条件，是确保至少四成的地面水获净化。

根据建屋局文告，自2018年起，建屋局要求所有新招标的预购组屋工程，都须获得ABC水源认证，登加新镇的项目更必须取得金奖认证。今年得到金奖认证的四个登加组屋项目，都能净化至少45%的地面水，其中Parc Clover更是高达64%。

四个项目预计今年9月至明年第三季度之间竣工。一般上，它们可在设计阶段或落成后向公用局申请认证。

通过增设雨水花园和植被洼地（vegetated swale）等设计，可在下雨时减缓雨水流入排水系统的速度，降低淹水的风险，并净化雨水，进而改善水道或蓄水池的水质。

登加南将兴建水池收集雨水 可防洪并化身社区空间

除了在个别项目中加入ABC水源设计外，登加南也会兴建水池。这个登加水池可以暂时收集雨水，之后再慢慢释放入水沟，提高防洪能力。与此同时，水池周围也会打造成社区空间，有公园和健身设备等。

此外，公用局星期五推出更新版ABC水源设计指导原则，以及城市径流管理手册。

ABC水源设计指导原则于2009年推出，目前已来到第五版，为公共机构和私人发展商提供可参考的防洪和宜居设计等；城市径流管理手册2013年推出首版，新出的第二版增添关于雨水疏导的篇章。