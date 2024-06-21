政府将采取措施 确保孩童不过度使用电子产品

使用电子产品时间过长不利孩童的身心健康，卫生部与社会及家庭发展部正在拟定措施，以更好地塑造孩童特别是学龄前幼童使用电子产品的习惯。政府将在未来几个月内宣布新措施细节。

卫生部长王乙康和社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期五（6月21日）分别在脸书发文，指两个部门过去几个月一直在讨论孩童使用电子产品的课题。

两名部长指电子产品和社交媒体已成为民众生活的一部分，但认为年轻孩子必须正确使用它们，用来改善生活，而不是反过来损害自己的心理健康。贴文也列举数个研究结果，点出太早及太长时间接触屏幕，会对孩童发育带来负面影响。

因此，两个部门一致认为，应采取更果断、更有效的措施，来塑造孩童使用电子产品的习惯。

“我们可以让建议更清晰、明确；我们须在所有医疗保健环境中一致地提供这些建议，并给予更多的提醒；我们须在学前教育阶段将建议付诸实践；我们须找到鼓励人们在家中采纳这些建议的方法。”

王乙康与马善高的贴文内容一样，两人没有透露将采取什么样的行动，但都提及卫生部在2023年3月发布的屏幕使用指导原则。

这项针对零岁至12岁孩童的屏幕使用指导原则，不鼓励18个月及以下的婴孩使用屏幕；年龄介于一岁半至三岁的幼童，每日屏幕时间不应超过一小时。年龄较大的儿童，也应避免在用餐时和睡前一小时使用屏幕。

两名部长贴文指出，医护人员不时在公立医院和综合诊疗所，向准父母提供这些建议。

屏幕时间对幼童影响深远

“我们知道新加坡的父母，总是希望自己的孩子得到最好的。屏幕时间对幼童影响深远，我们须采取措施，确保适当使用屏幕，保护孩子免受可能的长期伤害。”

总理兼财政部长黄循财5月初出席新加坡援人机构（SOS）55周年慈善晚宴时，提到许多国家都面对儿童和青年过早或过度使用数码产品和社交媒体的趋势。黄总理说我国将继续展开研究了解当中风险，探讨如何为儿童加强防范措施。

父母可浏览网站http://go.gov.sg/screen-use-in-children，了解屏幕使用指导原则。