逾2100人参与国庆检阅礼 精锐防卫表演首次移师政府大厦前大草场

今年国庆庆典的检阅礼将有来自35个步操队逾2100人参与，加上精锐防卫表演的400名参与者，总数比去年的1700人来得多。精锐防卫表演也将首次移师政府大厦前大草场，为公众呈献精彩演出。

国庆检阅礼以“团结一心”（United We Stand）为主题，展现新加坡人团结一致的集体力量。逾2100名国庆检阅礼的参与者来自各行各业；在35支步操队中，有24支来自青年、社会和经济团体。

检阅礼象征着国家无论处境多么艰难，始终坚持迈步向前。国庆庆典检阅典礼主席刘开兴高级中校星期五（6月21日）在记者会上说，今年的检阅礼聚焦来自不同背景的人，不论种族、言语或宗教，团结一心，保卫国家。

步操队伍也将首次走入政府大厦前大草场的观众看台，与观众拉近距离，呈献“齐步向前步操”（Onward March）；鸣放21响礼炮向国家元首致敬的环节，这次将在滨海湾水域进行历来最长的水上游行。

配合全面防卫40周年，志愿者队伍将重返舞台，展示特别的队型表演。志愿者队伍由新加坡武装部队志愿军团和内政团队志工联系网组成，上一次演出是在2019年。

今年的检阅礼司令官钟顺荣中校（44岁）对于被赋予这份任务倍感荣幸。他曾于2000年担任旗队（Colours Party）旗手，2014年则担任海军仪仗队指挥官，去年更是后备检阅礼司令官。他受访时说：“这些经验帮助我做好本分，成为今年检阅礼的司令官。”

钟顺荣说，身为一名海军人员，海军大家庭的精神就在他的基因里。“作为海军潜水学院的指挥官，我奉行海军精英潜水单位的座右铭：‘没有什么能阻挡我们’（nothing stands in our way）。这代表如果我们齐心协力，一定可以克服种种困难，呈献一个美好和精彩的检阅礼。”

全面防卫40周年 精锐防卫表演扩展至滨海湾水域

庆祝全面防卫40周年，少不了精锐防卫表演（Dynamic Defence Display）。国庆庆典全面防卫40精锐防卫表演主席黄湋洋少校说，为了让更多新加坡人一睹精彩演出，精锐防卫表演将扩展至滨海湾地区水域。

新加坡武装部队、海军部队、空军部队、国防数码防卫与情报军部队、警察部队及民防部队的400名人员将参与其中，模拟空中、陆地、海洋、数码和民用领域的威胁和破坏。

120中队直升机飞行员陈祖伟上尉（33岁）在精锐防卫表演中，担任AH-64D型阿帕奇攻击直升机副机长。他受访时说，他的职责是支持飞行员和阿帕奇编队，确保他们精确准时抵达政府大厦前大草场，并协助监控飞行参数，以确保空中展示能安全和顺利进行。“我曾在国庆庆典担任地面支援角色，今年很期待首次以飞行员身份参与。”

樟宜消防局消防队长蔡欢宁中尉（35岁）曾于中学时期参与国庆庆典的步操队。这次是她首次参与精锐防卫表演，担任新加坡民防部队值勤官员。她说，这次庆典将展示民防的红犀牛机器人（Red Rhino Robot）。“它集合了热敏和视频功能，让消防员能够从远处评估情况。这不仅减少了所需的人力，还降低了消防员面临的作业风险。”

国庆检阅礼也将呈献九个学校合唱团的音乐视频，合唱团星期五（6月21日）在新加坡国家美术馆举行的记者会上演唱庆典组曲。右三为励航学校的小五生许俊伟。（蔡家增摄）

今年的国庆检阅礼将结合九个学校合唱团的音乐视频，包括来自七所特需学校的学生，以展现新加坡人的多元与团结精神。

励航学校（Lighthouse School）的小五学生许俊伟（15岁）自小有视力问题，但这无阻他参与录制合唱团的音乐视频。他受访时说，这是他第一次踏入录音室，印象深刻。“视力问题对我来说并不是挑战，我可以通过阅读盲文或使用屏幕阅读器等软件熟悉歌词。”