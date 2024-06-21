汤东线逾10年规划已渐落实 黄总理：政府做出承诺一定兑现

耗时超过10年规划和落实的地铁汤申—东海岸线日后的延长线将衔接樟宜机场，预计2030年代中完工，与兴建中的第五搭客大厦（T5）一起启用。总理兼财政部长黄循财指出，完成设施建设绝非理所当然，但只要做出承诺，政府就一定会兑现。

总理兼财政部长黄循财星期五（6月21日）在汤东线第四阶段（简称TEL4）启用仪式上致辞时说，TEL4只是政府为新加坡人建设更美好家园的最新进展。

“除了公共交通，我们也在改善公共住屋，让邻里更宜居。我们同时正努力绿化城市，朝可持续发展迈进。我们有跨越多年，甚至几十年的重大事业，而这需要我们的集体努力，在今日的基础上耕耘，为子孙后代建设更美好的新加坡。”

黄总理说，在新加坡，人们很容易把设施建设视为理所当然。但如果生活在世界上许多其他国家，包括发达国家，就会发现要做项目的说法往往只是空谈，没那么容易实现。

这些国家可能在取得项目资金方面碰到问题，有时会遇到居民或感到不便者的抵制和反对，出现“邻避”（Not in my backyard，简称NIMBY）现象；有时政党更替，新政党上台后，就把上一个政党的计划搁置一旁。

“当中很多地方，人们嘴上说要做事，但过了很久，还是没有完成。在新加坡，当我们说要做某件事时，就会确保说到做到。这是我们共同努力的集体成果。”

汤东线将直达樟宜机场 与T5一同启用

黄总理说，政府最初宣布建设汤东线已是超过10年前的事。如今，32个汤东线地铁站中，27个已经投入运作。第五阶段的勿洛南站和双溪勿洛站将在2026年完工。政府之后会兴建延长线，把汤东线连到樟宜机场，预计2030年代中建成，与T5一同启用。

建国先贤纪念园站、快乐山站和滨海南站，则会在周围发展项目落成后才投入运作。

黄总理说，汤东线全线通车后，地铁网络将把新加坡人从住家连接到世界各地，东部将衔接樟宜机场，北部则直通新柔地铁系统。

根据2040陆路交通发展总蓝图，汤东线日后会从双溪勿洛站延长到T5。介于丹那美拉站和樟宜机场站之间的东西线，以后将划入汤东线延长线内，让使用汤东线的乘客可从市中心搭地铁直达樟宜机场，无须转搭其他地铁线。

黄总理说，汤东线只是我国公交系统的其中一项投资。“就建设新加坡而言，我们的工作还没完成，也肯定未完成地铁网络的扩展。”

未来10年会有超过50个新地铁站投入运作

他留意到接下来10年，会有超过50个新的地铁站投入运作，包括裕廊区域线和跨岛线。现有地铁线如南北线、环线和滨海市区线等，之后也会有新的地铁站和延长线。

“当我们共同合作时，就能建造一个更宜居更可续的新加坡，将新加坡打造为一个我们引以为豪的家园。”

TEL4全长10.8公里，包括丹戎禺、加东公园、丹戎加东、马林百列、马林台、实乞纳，以及碧湾七个站，星期天（23日）正式通车。

年少时在马林台一带长大的黄总理说，我国首部列车在20世纪80年代投入运作后，他也梦想住家附近有地铁站。“我在马林百列时，梦想没有成真，但就像人生所有好的事情都值得等待一样，我很开心这个梦想终于实现了。”