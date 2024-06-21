改造旧衣变“无缝环保袋” 青年盼减少时尚浪费

不需要针线，就能把旧衣服改制成“无缝环保袋”和别致的手环，18岁的陈施冰希望通过这种方式，改善当下这个崇尚快速时尚的时代所带来的环境问题，同时减少塑料袋的使用。

陈施冰是工艺教育西区学院国家工教局证书旅游服务课程的学生。她对环保与废物利用的课题很感兴趣，主动加入去年9月由国家环境局推出的环境永续青年领袖计划。

参加计划启发了陈施冰，她观察到，尽管塑料袋开始收费，但塑料袋在新加坡的使用并没有显著减少，用环保袋的人还是不多。于是她和团队开始进行有关塑料袋使用的街访和调查，发现许多人都没有携带环保袋的习惯与意识，还要额外花钱购买塑料袋。

减少快速时尚浪费 促消费者不盲目跟风

另外，陈施冰指出，快速时尚（fast fashion）造成大量浪费、资源减少，以及劳动力剥削的问题等，必须让人们了解时尚行业对环境造成的影响，提高消费者意识，不盲目跟风买衣服。

陈施冰说：“于是我们有了一个主意，就是把不要的旧衣服进行改造，制成一个既不用缝纫，也很容易制作的无缝环保袋。做法是剪掉衣服的袖子，把衣服下半部剪成条状再绑起来即可，有趣又实用。”

陈施冰与团队在校园和社区宣传将旧衣服制成无缝环保袋的永续项目，并举办六场工作坊。每场活动吸引了30至40人参加，总共有约160人出席。

她说，一开始很多人对工作坊不感兴趣、不愿参加，但后来在持续宣导之下，反应越来越正面。

早前美国流行乐天后泰勒丝在本地开唱时，歌迷们制作的手环启发陈施冰利用制作环保袋剩下的布料，制成手环送给同学。

这些项目带来的成果让陈施冰下定决心，希望毕业后继续为可持续发展尽一分力。

青年在校园宣导实物垃圾分类

另一名环境永续青年领袖陈艺欣（18岁），在工艺教育东区学院修读国家工教局证书城市绿化与园艺课程。因为常常在学校食堂看到食物浪费的现象，她在校园推出环保项目，向师生宣导食物垃圾分类的重要。

陈艺欣在校内设置液体垃圾、固体垃圾和一般垃圾等不同类别的垃圾桶，引导大家进行垃圾分类。另外，她与团队也分享一些废物再利用的技巧，包括用橘子皮制作清洁剂，以及利用咖啡粉制成面部磨砂膏。

项目推动四个月后，校内每日平均产生的食物垃圾量，从100公斤减少65%至35公斤。

首届环境永续青年领袖计划结业仪式星期五（6月21日）举行，肯定26名年轻人在推广永续发展方面所作的努力。他们在去年9月至今年5月，通过12个项目，向1万8000多人推广可持续意识。

该计划是环境局“环境永续青年运动”（YES Movement）的重要一环，目的在于培养投身环保事业的青年领袖，为他们提供机会向从事环保工作的组织与专家学习，建立良好的联系网。

永续发展与环境部长傅海燕出席仪式时说，青年领袖有机会参观环境局的关键运营设施，深入了解本地的环境相关政策与管理方法，这些接触为新加坡的环境永续发展奠定良好基础，包括气候变化、能源、废物和污染控制领域。

第二批环境永续青年领袖计划将有40人参与。