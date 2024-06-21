华助会“种草植树”去年惠及1万5300家庭

华社自助理事会去年共为1万5300个家庭提供了多方面的支持和援助。

星期五（6月21日），华助会召开第32届常年大会，董事会主席、卫生部长王乙康在报告时说：“去年华助会在推进‘种草植树’策略方面取得了良好进展，这个策略一方面扩大触及面，帮助到更多家庭，另一方面也集中精力和资源，深入支持育有幼儿或学童的特定家庭，促进社会流动性，让下一代过得比上一代更好。”

王乙康说，华助会去年向超过1万1000名学生发放了助学金，并且和合作伙伴学校提供了超过1万1000个补习和增益课程名额，去年这些项目的总开支约为3400万元。

此外，华助会也为1500多个家庭提供了更深入的援助，其中超过1000个家庭育有幼儿或学龄孩童。华助会为每个家庭分配了一名个案专员，根据家庭的具体情况为他们提供针对性的帮助。

王乙康说，2023年对华助会启动组织转型来说，是至关重要的一年。在策略框架下，华助会增强了课程内容，并且重点关注课程、流程和人员三个方面。

补习课程减少三成教学内容

在课程方面，华助会对补习课程做出改进，减少了约三成的教学内容，将“玩中学”教学法融进多个项目，并针对K1和K2学生推出“乐玩乐学”计划，通过游戏提升孩子们的创造力、加强情绪管理能力，并且培养他们对语言的兴趣。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲说，“乐玩乐学”计划是一项为期30周的课程，内容有动手操作修补东西、体能活动、健康饮食习惯、理财知识等。这些由专人设计的课程，也涵盖让参与者与其他孩子、成人导师或义工互动、讨论的部分，促进孩子们大脑发展和语言掌握能力。

“乐玩乐学”计划今年望收百名五六岁孩童

她说，2022年试行计划时，有13名五岁到六岁的幼儿参与；去年正式推出时，招收了57个家庭的61名孩童；今年希望招收100名孩童，目前已有67名参与。这个项目共在三个地点举行，分别是位于丹戎加东和红山的华助会中心，以及合作伙伴福善（Blossom Seeds）位于坎贝拉的活动中心。“我们计划在今年8月，推展至居住在西部的孩童。到时，我们位于武吉班让的华助会中心将完成翻新工程。”

青少年护航计划 让小学生获长期导师指引

华助会去年还推出一项新的辅导计划——青少年护航计划（Go the Extra Mile Mentoring Programme）。截至去年，这项计划共为52名小学生提供长期导师护航，直到他们完成中学及以上的教育。华助会的职员也已接受专业培训，确保他们拥有专业技能支持这项计划。目前，已有16名职员接受导师培训。

西北区市长任梓铭说，今年华助会将在八所小学推展“青少年护航计划”，预计受惠的学生将超过120名。

此外，华助会善用数码科技，大幅度简化现有流程，从申请助学金到发放的时间，从四个月缩短到一个月。华助会加强了团队运用数据和科技的能力，不仅提高工作效率，也利用数据更好地了解受益者。

王乙康：感谢原赞助人国务资政李显龙 欢迎新赞助人黄循财总理

在常年大会上，王乙康也感谢原赞助人国务资政李显龙在任内对华助会的大力支持，同时欢迎总理兼财政部长黄循财成为华助会的新赞助人。

华助会现任董事会及信托局的两年任期也在第32届常年大会后结束。教育部兼人力部政务部长颜晓芳、三巴旺集选区议员傅丽珊、陈展鹏和周兆呈博士四人，受委为董事会新委员；交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆、任梓铭、洪宝兴和吴佶财四人卸任。