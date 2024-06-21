危废处理商处理油染沙子 以高温分离油和沙

两艘船在巴西班让码头相撞后导致低硫燃油泄漏，造成本地多处海滩污染。经过多日的清理工作后，浸油沙子已陆续运抵处理设施，去油程序正在加紧进行。

撞船导致漏油事故上星期发生后，新加坡国家环境局立即组织人员收集海滩上的浸油沙子，运送至有毒工业危废收集商（toxic industrial waste collectors）旗下的设施进行处理。

《联合早报》记者星期五（6月21日）受邀到海事工业危废处理公司明铸造控股（Mencast Offshore & Marine），了解给沙子去除油渍的工作。

只见员工们个个穿戴着防护设备如透明面罩、塑料手套等，不停地在被油污浸黑的沙子中挑拣出塑料袋等垃圾杂物。

浸油沙子送到危废处理设施后，先由戴着防护配备的工人从中挑拣出塑料袋等杂物。经过分拣后，浸油沙子由挖土起重机分批铲起放至输送带，送去以高温分离油和沙。（陈斌勤摄）

浸油沙子经过分拣处理后，由挖土起重机分批铲起放上输送带，再由机器按粗细送进一台名为厌氧热解附装置（anaerobic thermal desorption unit）的巨型设备，通过高温将油沙分离。

明铸造控股从星期二（18日）开始收到第一批浸油沙子，截至星期五早上，共接收140吨沙子。公司从星期四启动高温处理程序，每天最多可处理约50吨沙子。

明铸造控股销售和业务发展经理伊尔尼（Irni Masnita）受访时说，这些浸油沙子来自四个海滩，即东海岸公园海滩，还有在圣淘沙的丹戎海滨（Tanjong Beach）、巴拉湾海滩（Palawan）和西乐索海滩（Siloso Beach）。

至于为什么用高温处理污染沙子而不直接丢弃，伊尔尼说：“任何被燃油污染的东西都是有毒的，我们必须妥善处理，才能尽可能减少它们对环境的危害。”

清理后沙子干燥纯净 后续安置未有定论

这家公司已完成清理了约12吨的沙子。清理过的沙子仍呈黑色，但不再是浸湿状态，而是看起来干燥纯净。

关于经过处理的沙子的后续安置问题，伊尔尼说，现在各方还在商讨，未有定论。“目前在考虑的方案包括用它制作沙袋，或将它加入建造某些架构的混凝土中等等。”

明铸造控股技术总监彭建德博士受访时说，在500至600摄氏度的高温环境中，浸油沙子的热解处理程序需要30至45分钟，其中的含油量可从处理前的2%至5%降至处理后的0.1%。

彭建德介绍说，被分离出来的燃油将进一步加工，制成可售卖的产品，再一次推出市场。

上星期五（14日）在巴西班让码头，悬挂荷兰国旗的挖泥船VOX MAXIMA通报引擎和操舵系统失控后，与悬挂新加坡国旗的加油船MARINE HONOUR发生碰撞，导致后者的一个燃油舱破损而漏油。