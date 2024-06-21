危废处理商处理油染沙子 以高温分离油和沙

赵世楚

更新 /
更新 / 2024年6月21日 11:11 PM
发布 /
发布 / 2024年6月21日 11:09 PM
漏油事故发生后，新加坡国家环境局立即组织人员将浸油沙子运送至执业的有毒工业危废收集商旗下设施进行处理。处理过的沙子呈黑色；与之前湿润透油的沙子相比，处理过的沙子看起来更干燥纯净。（陈斌勤摄）
漏油事故发生后，新加坡国家环境局立即组织人员将浸油沙子运送至执业的有毒工业危废收集商旗下设施进行处理。处理过的沙子呈黑色；与之前湿润透油的沙子相比，处理过的沙子看起来更干燥纯净。（陈斌勤摄）

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两艘船在巴西班让码头相撞后导致低硫燃油泄漏，造成本地多处海滩污染。经过多日的清理工作后，浸油沙子已陆续运抵处理设施，去油程序正在加紧进行。

撞船导致漏油事故上星期发生后，新加坡国家环境局立即组织人员收集海滩上的浸油沙子，运送至有毒工业危废收集商（toxic industrial waste collectors）旗下的设施进行处理。

《联合早报》记者星期五（6月21日）受邀到海事工业危废处理公司明铸造控股（Mencast Offshore & Marine），了解给沙子去除油渍的工作。

只见员工们个个穿戴着防护设备如透明面罩、塑料手套等，不停地在被油污浸黑的沙子中挑拣出塑料袋等垃圾杂物。

浸油沙子送到危废处理设施后，先由戴着防护配备的工人从中挑拣出塑料袋等杂物。经过分拣后，浸油沙子由挖土起重机分批铲起放至输送带，送去以高温分离油和沙。（陈斌勤摄）

浸油沙子经过分拣处理后，由挖土起重机分批铲起放上输送带，再由机器按粗细送进一台名为厌氧热解附装置（anaerobic thermal desorption unit）的巨型设备，通过高温将油沙分离。

明铸造控股从星期二（18日）开始收到第一批浸油沙子，截至星期五早上，共接收140吨沙子。公司从星期四启动高温处理程序，每天最多可处理约50吨沙子。

明铸造控股销售和业务发展经理伊尔尼（Irni Masnita）受访时说，这些浸油沙子来自四个海滩，即东海岸公园海滩，还有在圣淘沙的丹戎海滨（Tanjong Beach）、巴拉湾海滩（Palawan）和西乐索海滩（Siloso Beach）。

至于为什么用高温处理污染沙子而不直接丢弃，伊尔尼说：“任何被燃油污染的东西都是有毒的，我们必须妥善处理，才能尽可能减少它们对环境的危害。”

清理后沙子干燥纯净 后续安置未有定论

这家公司已完成清理了约12吨的沙子。清理过的沙子仍呈黑色，但不再是浸湿状态，而是看起来干燥纯净。

关于经过处理的沙子的后续安置问题，伊尔尼说，现在各方还在商讨，未有定论。“目前在考虑的方案包括用它制作沙袋，或将它加入建造某些架构的混凝土中等等。”

明铸造控股技术总监彭建德博士受访时说，在500至600摄氏度的高温环境中，浸油沙子的热解处理程序需要30至45分钟，其中的含油量可从处理前的2%至5%降至处理后的0.1%。

彭建德介绍说，被分离出来的燃油将进一步加工，制成可售卖的产品，再一次推出市场。

上星期五（14日）在巴西班让码头，悬挂荷兰国旗的挖泥船VOX MAXIMA通报引擎和操舵系统失控后，与悬挂新加坡国旗的加油船MARINE HONOUR发生碰撞，导致后者的一个燃油舱破损而漏油。

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