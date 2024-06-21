涉在澳洲蓄意撞死脚踏车骑士 27岁新加坡男子被控谋杀

涉嫌蓄意开车撞击脚踏车骑士，导致骑士卷入车底被拖行逾30米伤重身亡，27岁新加坡男子日前在澳大利亚被控谋杀罪。

这起事故发生在当地时间5月24日下午约1时45分，地点是澳大利亚珀斯的郊区卡莱尔（Carlisle），珀斯与新加坡没有时差。

根据《海峡时报》报道，嫌凶是27岁的新加坡籍男子黄敬凯（译音，Ng Jing Kai）。

西澳警察部队星期五（6月21日）答复《联合早报》询问时说，嫌凶当时驾驶一辆灰色起亚嘉华（Kia Carnival）汽车，涉嫌撞倒一名48岁脚踏车男骑士，导致骑士被汽车拖行一段距离，伤势严重。

男骑士较后虽然被紧急送往皇家珀斯医院，但最终伤重不治。

嫌凶接受警方问话后同日落网，并被控一项谋杀罪名。

嫌凶死者不相识 事发前曾发生财务纠纷

综合澳大利亚媒体报道，嫌凶与死者并不相识，但相信事发前一天两人曾发生财务纠纷，嫌凶因此才动用私刑撞上死者。嫌凶的数名亲友当时也在车上，同样被警方问话。

嫌凶目前还押当地。西澳警察部队说，案件将于6月26日在斯特灵花园地方法院（Stirling Gardens Magistrates Court）再次过堂。

根据嫌凶的社交平台领英（LinkedIn）资料，他于2022年10月起在补习中心Indigo Education Group担任数学补习老师。他毕业于南洋理工大学会计系，中学就读于德明政府中学。

外交部发言人星期六（22日）答复《联合早报》询问时说，外交部根据澳大利亚的法律和程序，通过新加坡驻堪培拉最高专员公署，向黄敬凯提供领事援助。

这是近期新加坡男子在国外涉案被捕的第二起案子。今年4月4日，一名39岁女建筑师方迪柔从新加坡飞往西班牙小镇，但自4月10日起失联。同一天，西班牙警方在穆尔西亚省市镇阿瓦尼利亚（Abanilla）的一个罗厘停车场发现一具身中30多刀、有被殴打过的女性尸体。由于没有个人证件，西班牙警方到了4月17日才确认死者就是方迪柔。

涉案嫌凶是43岁新加坡籍男子王章毅（译音）。他在4月16日被捕，并于同月19日被带上法院。据早前报道，方迪柔遇害前六个月，曾将近20万元存入公积金户头进行投资，并提名王章毅为受益人。