海事局安排铺设3.4公里防油浮栅 承包商：挑战多

一周前发生撞船事故导致油污污染海岸事故后，新加坡海事及港务管理局已安排铺设3.4公里的防油浮栅，比此前预计的3.1公里来得长。工作人员须克服天气阴晴不定等方面的挑战，才能完成任务。

海事局星期五（6月21日）邀请本地媒体乘船出海，观察铺设浮栅（boom）的情况。

《联合早报》记者看到圣淘沙西乐索海滩的入海口，已铺设橙色围栏浮栅（fence boom），旨在确保已流进西乐索海滩的油污不再流向外海，好让工作人员清理回收。记者抵达现场时，工作人员正在岸外铺设200米长、更大型的黑色幕帘浮栅（curtain boom），以抵御更强的风浪侵袭。海面上还可看到些许油渍，远处可见停靠在蓝色封锁线外水域的肇事船只VOX MAXIMA。

负责铺设防油浮栅的承包商之一T&T Salvage Asia常务董事阿努克（Anuj Sahai）受访时说，员工全天候监督已铺设好的浮栅，以确保它们正常运作。

“天气很糟糕，（星期五）一早雷雨很大，导致一两块浮栅断裂，但很快就修好了。”

阿努克接到海事局要求协助清理油污的通知时，正值哈芝节前的长周末。团队在接到当局要求三小时内，从仓库调出所需设备，并抵达滨海南码头待命。

阿努克说，为支援在本地的员工执行铺设浮栅的任务，公司从菲律宾、印度、厄瓜多尔和阿根廷调派约20名员工，目前共有约85人参加行动。

每三米长的黑色浮栅在完全充气时重达100公斤，每200米需要两小时才能铺设好，小型的橙色浮栅则仅需半小时即可完成铺设。

天气多变水流较强等 为铺设浮栅增添挑战

事发海域天气多变、水流较强，加上潮汐等因素，都为铺设浮栅的任务增添不少挑战。

铺设防油浮栅也是一项具风险的工作，操作人员若对作业程序不太熟悉，就会面临危险。因此，在派遣员工投入工作前，公司都会与他们确认是否能胜任，并嘱咐他们不可进行不安全的操作。

T&T Salvage Asia已在拉柏多公园至圣淘沙升涛湾，以及圣约翰岛等海域，铺设总计约2.5公里的浮栅。阿努克说，这次行动中，团队与包括海事局在内的多个机构配合，并借助无人机和卫星观测，观察油污扩散的情况。

6月14日下午，悬挂荷兰国旗的挖泥船VOX MAXIMA撞上悬挂新加坡国旗的加油船MARINE HONOUR，导致约400公吨的低硫燃油随潮汐流扩散至附近海岸，包括圣淘沙、拉柏多自然保护区、南部岛屿、滨海南码头、东海岸公园等南部海岸线，清理油污的工作已经持续多日。