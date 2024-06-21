针对漏油事故或带来环境影响 议员将在国会提问

巴西班让码头撞船事故造成本地10多年来最严重的漏油事故，多名人民行动党议员将在下个月国会复会时，针对漏油事故可能带来的环境影响提问。

政府国会永续发展与环境委员会副主席、三巴旺集选区议员傅丽珊告诉行动党党报《行动报》（Petir），她将询问政府部门如何确保受影响的海滩和海洋生物得到彻底清理，以尽可能减少损害。她也会针对将采取什么预防措施，以避免未来事故的发生进行提问。

西海岸集选区议员王心妍则关注南部岛屿海洋保护区的情况。据《行动报》星期四（6月20日）的报道，她将询问当局采取了哪些措施，来尽量减少漏油事故对南部岛屿海洋生物的影响。

在健康问题方面，王心妍会询问有关圣淘沙和岌巴湾的居民与游客吸入来自漏油气体的风险。圣淘沙和岌巴湾都属于她的选区。

王心妍的提问还包括清洁工人是否有充足的保护措施，以及清理工作预计将持续多久。

议员们也希望确保更快速地应对未来的漏油事故，以限制油污蔓延和事故带来的影响。

政府国会永续发展与环境委员会成员、宏茂桥集选区议员娜蒂雅将针对有关控制漏油的标准操作程序，以及迅速清理海洋和海滩的协调工作发问。她也会询问，民众可以如何协助清理工作。

此外，王心妍也将在国会上提问，是否可以每小时提供来自海洋环境浮标的实时数据，以便养鱼业者和非政府组织群体可以做出更快的反应。

她还希望了解漏油事故的清理费用、如何支付这些费用，以及责任方是否会出资。

将向涉事船只Marine Honour所属公司索赔

新加坡海事及港务管理局星期四说，政府会就上周的船只漏油事故，向涉事船只Marine Honour所属公司索赔。

油污清理工作已持续近一周，目前东海岸公园海滩的大部分油污已清除，圣淘沙西乐索海滩被油污染黑的沙，大部分也已清除。

国会将在7月2日（星期二）中午12时复会。