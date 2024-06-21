形象不该歪曲创作应有空间 本地学者与艺术家看法不一

桥南路店屋旁一幅“歇息中的红头巾”（Samsui Women at rest）壁画引发热议，受访艺术家和学者反应不一，有的认为不该歪曲劳动者形象，有的认为艺术作品应有创作的空间。

新加坡三水会馆会长何国伟说，他理解画家或许想呈现红头巾的另一面，这可能是一种年轻人的艺术风潮，但他认为画作或许应该更贴合红头巾一贯以来刻苦耐劳的形象。对于红头巾究竟是否抽烟的问题，他说：“历史上，一些红头巾的确会抽烟，不过是烟卷。”

资深艺术家林龙成认为，壁画中的红头巾服装与历史上的有些许出入，她们勤劳刻苦，对新加坡的发展有一定的贡献。“我鼓励创意，但画中红头巾吸的是洋烟，怎么说都与历史不符。我们可以创作和创新，但不能歪曲，对历史要有一定的责任。”

对于艺术家是否该复刻历史，任教于新加坡艺术大学南洋艺术学院，担任纯艺术学院副院长的许莉玲接受《联合早报》采访时说，艺术家没有义务在作品中复制历史，也没有义务准确地描绘事件。在这种情况下，艺术家的作用是分享他们对历史或记忆的诠释和想象。

“本地艺术家的作品往往很快就会受到批评，或受到更严格的审查。这种紧张关系很有意思，因为它显示了我们的受众是如何对历史和当代问题做出反应。他们的反应为对话提供了空间，我认为这正是艺术家与受众之间所需要的。从根本上说，这有助于培养信任和共鸣。”

至于“香烟”这样的元素是不是公共艺术领域的禁忌，许莉玲认为：“我们必须诚实、真实地了解过去、现在和未来的生活。公共空间艺术是了解和反思我们自己和他人最佳的环境之一。”

本地知名壁画艺术家叶耀宗则对于公众投诉壁画感到不解。“她们真的会抽烟，也真的会这么坐。投诉者可能是太天真、太理想主义，一切都要是规规矩矩的。”