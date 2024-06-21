汤东线七新站开放预览 38万人“抢鲜”免费搭

地铁汤申—东海岸线第四阶段即将正式通车，受访公众异口同声说今后到我国东部地区，如东海岸公园和马林百列更方便了，因此他们会更常到那一带消遣用餐。

汤东线第四阶段（简称TEL4）七个地铁站星期五（6月21日）举行开放日活动，让公众参观这些新站和免费搭乘地铁，吸引了约38万人。

家住汤申大厦附近的余秀馨（85岁）和女佣推着轮椅上的丈夫，一起来先试为快。她说，她就住在汤申路上段站附近，一直期盼着TEL4快点通车。

“终于盼到了，当然很开心，接下来可以更常探望住在马林百列的朋友。以前我们不常到这一带来，因为太麻烦了，搭巴士要一个半小时才到。现在很方便，我也不用换线，这么一来，也可以多带我先生出来活动，而不是老困在家里。”

陈宜芬（42岁，医疗技师）以前每当听到朋友要约在实乞纳一带聚餐，就会感到无奈。她说：“朋友说这里有很多好吃的地方，但对我而言这里很不方便。我住在文庆一带，要搭公交到实乞纳，需要至少一个小时才能到。现在有了地铁，比较方便，我也会比较愿意来这里探索。”

TEL4定在星期天（23日）正式通车，繁忙时段的列车三分钟一班，非繁忙时段是六分钟。

家住四美一带的莎莎（九岁，学生）每天早上5时30分就得起床，以赶上6时15分的校车到圣婴女校（加东）小学。她的父母准备在TEL4通车后，取消早上的校车接送，改而将孩子送到离住家不远的碧湾站，让她搭地铁上学。

莎莎说：“要是搭校车，我6点半就到学校，但我朋友6点50分左右才到，自己一个人很无聊。要是搭地铁上学，我早上还可以多睡30分钟，也可以和朋友一样时间到学校，超开心的。我可以从马林台站走到学校。”

住在实龙岗一带的陈臆如（右一）星期五带着家人到汤申—东海岸线的七个新地铁站，先试为快。她说，儿子很喜欢地铁，这是他在学校假期最期待的活动。（叶振忠摄）

谢健平：让东部更热闹 带动生意业者肯定欢迎

马林百列集选区国会议员谢健平说，东海岸一带本来就充满活力，TEL4通车后，会让这一带更热闹。“人流量增加，有助于带动生意。业者肯定会欢迎。”

在马林百列巴刹与熟食中心售卖椰浆饭的摊主苏莱曼（63岁）说：“这个星期五的人潮比平时多了三四成。我们一般两点多会卖完，但今天一点半左右就卖光了。希望这样的人潮可以维持下去。”