抽烟毁形象 桥南路店屋后巷红头巾壁画惹争议

桥南路亚坤角头店屋后巷一幅红头巾壁画引发争议，有公众指壁画有辱红头巾形象，要求修改画作。市区重建局说，壁画在受保留店屋外墙，须事先获得批准才可作画，红头巾抽烟的形象也不符合我国的反吸烟政策，正在重新评估壁画去留。

这幅壁画位于桥南路279号店屋后巷，作品名为“歇息中的红头巾”（Samsui Women At Rest），于今年4月完工。壁画中的红头巾面容年轻，手里拿着一支香烟坐着歇息，但有公众认为，此红头巾形象不佳，没有劳动的样子，甚至像妓女。

壁画作家、旅居新加坡15年的美国艺术家肖恩 （Sean Dunston）接受《联合早报》采访时说，自己十分重视画作中的主体，也保持对历史敏感。他看了不少红头巾系列作品和档案照片，其中有不少红头巾抽烟，所以当初认为画作中的香烟不会有问题。

他解释道，作品中的红头巾形象是传统红头巾形象的另一面。画中是一个盛年时期的红头巾，正在日常劳累之余抽两分钟时间，惬意地坐着抽烟犒劳自己，享受属于她的一刻放松和宁静。

肖恩说，一般对红头巾形象的描绘是她们在劳动，或在不太舒适的环境中，而且年龄要大得多，但她们通常和其他工人一样年轻。

“我想展现的是红头巾的精神、力量、美丽和态度，与她们不得不忍受的艰难现实形成对比。”

他说，几乎所有读到的资料都提到红头巾有吸烟习惯，一些甚至在头巾里也放了香烟。至于有人反馈画作中的女性像妓女，这无疑是对女性更不尊重。目前他和屋主只能想办法符合要求，把红头巾手中的烟替换成其他东西，尽可能保留这幅画作。

负责管理这间店屋的金基尔薛资产管理（Shepherd Asset Management）发言人告诉《联合早报》，屋主在3月22日接到壁画须获得市建局批准的通知，于是在4月提交申请，但在5月8日被拒绝。

“市建局指出画中抽烟的行为不符合卫生部鼓励的戒烟立场，而且当局也收到称这可能会鼓吹吸烟的反馈，希望我们可以去掉画中的烟。”

根据当局在6月18日发给屋主的另一封电邮，当局指收到公众反馈画作有辱红头巾形象，像妓女、不像劳动的红头巾。当局再次提醒屋主修整壁画，否则必须在7月3日彻底将其撤下。

由于店屋租户持有食品局颁发的临时准证（Temporary Permission），准证将在7月27日到期。如果屋主执意不改正壁画，当局将在下次更新准证时把这个因素考虑在内，若准证未能更新，租户须停止使用该场地。

金基尔薛资产管理发言人说，虽然对于当局的立场感到难过，也希望能维持画作现状，但会尊重且会遵守当局的决定。

市建局：受保留店屋壁画 需提前核批

市建局在答复《联合早报》询问时说 ，所有在受保留建筑物上绘制的图案，都必须在作画前交由业主和市建局核批。桥南路297号受保留店屋的壁画在没有事先获得批准的情况下完成，市建局已提醒业主提交壁画提案，以便进行评估。

在与利益相关者和相关机构协商后，该提案最终并未获得接受，理由是未经授权壁画对吸烟内容的描绘，与新加坡反吸烟的政策背道而驰。

鉴于公众最近的反馈，市建局正在重新评估对壁画的立场。