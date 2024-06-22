十年后到期 新邦勿洛144有地私宅住户盼延长屋契

新邦勿洛一带的144个有地私宅，屋契仅剩10年就到期，不少居民担心住家接下来的命运，有些盼望获准延长屋契。

屋契从1964年算起的144个排屋与半独立式住宅，坐落在惹兰真巴卡布爹（Jalan Chempaka Puteh）、惹兰真巴卡古宁（Jalan Chempaka Kuning）与勿洛路（Bedok Road）。为期70年的屋契，将于2034年到期。

这块地的主人是已于1948年过世的富商许锡林。目前管理这块地的是信托公司Camelot Trust，它自2021年7月起接手。

《联合早报》记者日前走访惹兰真巴卡布爹和惹兰真巴卡古宁，不少居民不愿多谈，或持观望态度。

2020年4月搬到惹兰真巴卡布爹的居民许利华（66岁）告诉记者，她当年以55万元买下，搬进来之前已经知道屋契会在2034年到期，目前Camelot Trust不予回应。她希望双方能有机会商谈，但如果对方决定不续期也没有办法，须做好心理准备。

许利华说：“现在剩下10年了，很多人都很kancheong（紧张），很多人都在讨论，希望Camelot Trust能延长屋契，创造一个双赢的局面。”

一名不愿具名的年长男居民受访时则非常淡定。他说：“10年后的事，不用想到这样远啦！”

有居民告诉记者，许锡林曾立下遗嘱，要求这块地须在他逝世100年后（即2048年）才能卖掉。居民们因此希望屋契能从2034年起，至少再延长10年至2044年。

不过，对于这份遗嘱是否真的存在，Camelot Trust答复《联合早报》询问时指出，出于保密原因，他们无法透露相关协议的具体条款和期限，以及任何遗嘱细节。发言人说，相关租契并非由之前的受托人直接签发，而是最初与开发商达成的。“更广泛地说，租契中通常不包含在到期后延长的权利。”

若存在遗嘱 或出现四种情况

假设确有此遗嘱，橙易产业房产经纪何书伟受访时分析，若以近年的芽笼3巷老排屋契约到期、土地归还政府为例，最好的情况是由Camelot Trust的受托人（trustee）就具体行动提供建议，否则可能出现四种情况：

一、土地所有者可以收回土地，并与开发商一起重新开发；

二、土地所有者可以收回土地，并对房屋进行一些翻新。此后，业主可以任命一家管理公司并出租该单位。如果有合适的买家出现，土地所有者也可连同租约一起出售该单位；

三、建议所有居民考虑支付剩余年份（直到2048年）的补足费用；

四、受益人向法院上诉，要求在2048年之前出售，尽管成功的机会可能不高，因为遗嘱已经生效。

何书伟指出，现有居民可能得等到租约结束，因为条款受遗嘱约束。

屋主或须付逾百万元 才能延长屋契10年

不过，即使允许现有居民延长土地租赁，也可能是一件棘手的事。

根据新加坡土地管理局列出的土地租赁契约价值占永久契约价值百分比对照表，租赁年限为10年的一块土地，价值为永久地契价值的30%。

永久地契的土地价值若按每平方英尺1300元来计算，那么在租赁土地上、房屋面积达4000平方英尺的屋主，可能须支付多达156万元，才能将屋契延长10年。

惹兰真巴卡的屋主是否愿意支付这样数目的费用以获得延期，以及土地所有者是否愿意让屋主延期，都是未知数。此外，若不同屋主有意延期的时间不同，导致土地租约到期日不一致，恐怕也会影响这块地的开发潜力。