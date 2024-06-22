甘蔗价涨不停 熟食中心18摊关剩七摊

冠病疫情、通货膨胀、遭遇洪水等因素造成甘蔗一度短缺，价格甚至从疫情前每箱20多元涨至最高38元，让摊贩纷叹生意难做，当中马西岭商场熟食中心原本有18个摊位卖甘蔗汁，因近年来抵不住成本压力陆续关闭，如今剩下七摊位。

公众吴小姐（28岁，文员）从去年就注意到小贩中心售卖的甘蔗汁整体价格有上涨趋势。对于此情况，受访的甘蔗供应商“长城甘蔗”销售经理陈先生（35岁）指出，每箱约20公斤的甘蔗在疫情前以20多元出售，后来受洪水、疫情期间马来西亚甘蔗种植活动中断等影响，导致甘蔗短缺，以致价格水涨船高。

受访供应商表示，进口本地的甘蔗从疫情前每箱20多元涨至去年最高38元。（冯凯麟摄）

一箱甘蔗涨价10多元

另一名甘蔗供应商“天天新鲜”运营经理孙雷尔进一步补充，本地甘蔗都是来自马国，疫情期间不少印度尼西亚员工回国，马国甘蔗园无人进行种植，直到各国防疫措施渐渐松绑后，才重新恢复种植。然而甘蔗的种植期长达九个月，因此市场一度出现甘蔗短缺的情况。

“当时一箱甘蔗涨到37至38元左右，现在通货膨胀、外加消费税上涨，甘蔗的价格很难回到过去那样。”

记者星期五（6月21日）走访马西岭商场熟食中心，商联会主席蔡丽生受访时说，熟食中心内原本有18个摊位售卖甘蔗汁，但近年来成本压力日益加剧，当中不少摊贩停业，如今剩下七个摊位。

当中，售卖甘蔗汁七年的陈女士（60岁）告诉记者，因有竞争为脱颖而出，她不计成本选择使用品质较好的甘蔗，也为甘蔗汁搭配不同的水果包括柠檬、优格、椰肉、咸梅等，为食客提供多种选择。

她告诉记者，购买的一箱甘蔗的价格，去年年头一度达35元，为了应付成本压力，三款配有咸梅的甘蔗汁，价格上涨5角，如今配有咸梅的中杯甘蔗汁卖3元、另外附加柠檬或酸柑的中杯甘蔗汁分别是3元5角。“生意真的非常不好做，尽管物价飞涨，我们也尽量不把成本转嫁到消费者身上，只起了三款甘蔗汁的价钱。”

马西岭商场熟食中心原本有18个摊位售卖甘蔗汁，商联会主席蔡丽生透露，由于成本压力日益加剧，如今只剩下七个甘蔗汁摊位。（冯凯麟摄）

另一名摊贩刘女士主打茶水与早餐，也有为食客提供甘蔗汁。她受访时说，去年开斋节时，一箱甘蔗的价钱一度从20多元涨至约35元，当时为了应付上涨的成本，小、中、大尺寸的甘蔗汁皆起5角。

“甘蔗的价格真的涨到很快，涨了就不会跌。”

完整报道，请翻阅2024年6月22日的《新明日报》。