邻里商家生意遇冷 盼购物券刺激买气

6月学校假期国人纷出国，加上兑换率促使更多人到马来西亚购物，本地邻里商家表示这段期间生意遇冷，随着另一轮邻里购物券分派在即，大家摩拳擦掌准备办歌台、搞促销等活动，要让人流回暖刺激买气。

宏茂桥商联会会长何金龙受访时指出，不少国人趁6月学校假期出国游玩，加上马币贬值、长周末等因素，促使更多消费者前往马国购物，本地邻里商圈的生意难免受到影响。

“6月市场很静。按往年经验，政府发放邻里购物券后，会带动很多人到邻里逛街购物，单在第一个星期就能感受到差异。”

文礼坊小贩协会主席刘福记指出，距离政府上一次发放邻里购物券已有数月，目前使用邻里购物券付款的食客越来越少。

“政府刚发放邻里购物券时，我们一天可以收到几百元的购物券款项，现在一天只有几十元。”

社理会邻里购物券计划在2021年12月推出，一直受消费者和邻里商家欢迎。政府在今年2月发表的2024财政年预算案中，宣布加码发放新一轮600元邻里购物券，其中300元于今年6月底发放，另300元明年1月发放。用于超市以及邻里商家和小贩的金额将平均分配。若加上每户新加坡家庭在今年1月已经获得的500元邻里购物券，单单今年的购物券就达800元。

马林百列商联会会长程文兴说，随着另一轮邻里购物券发放在即，商联会正在筹备于下个月举办流动夜市、歌台等活动，盼搭配邻里购物券，吸引更多人到访马林百列商圈。

完整报道，请翻阅2024年6月22日的《新明日报》。