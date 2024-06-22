华助会办垃圾清理活动 鼓励中小学生采纳环保回馈社会

11名学生仅用了45分钟，就在丹戎加东一个组屋区内清理了3.66公斤的垃圾。

这是华社自助理事会星期六（6月22日）主办的“净化环境，美好邻里”活动的一部分。华助会安排受惠学生在七间华助会中心周围进行垃圾清理活动，希望鼓励他们积极采纳环保和可持续生活方式，以回馈社区。

未来三个月内，约350名10岁至17岁学生，将通过一款名为susGain的手机应用，完成各种环保任务。活动首日，当中大部分人在60多名义工的带领下分成小组，在全岛多处进行垃圾清理，并可根据所拾垃圾量赢取礼券奖励。

就读于风山小学的六年级女生刘础荧（12岁）第一次参加这类环保活动，她告诉《联合早报》记者，星期六她一般要睡到9、10点钟，然后在家温习功课。然而当天，她8点多就起床了，然后在父亲的陪同下来到华助会位于丹戎加东的办公地，听了说明会后和10名学生步行至位于海格路（Haig Road）的一个组屋区进行垃圾清理。

天下着小雨，组屋楼下的人不多，但草丛里却横七竖八“躺”着各种垃圾，这让刘础荧“开了眼界”。

“我曾在公共场所看到随意丢弃的喝了一半的矿泉水瓶，但今天清理的垃圾种类更多，有玻璃碎片、金属片、瓷砖碎片、坏了的晾衣架、烟蒂、打火机等等。” 她一边和记者聊，一边眼疾手快地用钳子从草丛中捡起一个破损的塑料卡套。

在不到45分钟里，刘础荧就在华助会工作人员的帮助下清理了一整袋垃圾，当义工把11名学生的小垃圾袋放进一个大袋子里称重时，电子秤显示：3.66公斤。

在该组屋区居住了25年的谢美玲（55岁，家庭主妇）对记者说：“这里来往的大部分都是居民，垃圾极有可能是附近邻居随手丢弃的。”

从70年代起就居住在此的林少明（70岁，退休人士）则认为，垃圾更有可能来自外国工人。他说：“80年代的时候，新加坡非常干净，现在人口越来越多，我常常看到外国工人星期天在组屋楼下吃饭、聚会。”

华助会义工陈贤敬（41岁，中学教师）在当日活动发言里，也启发学生们思考：“为什么我们的环境会那么清洁呢？是我们爱护环境吗？还是，我们有一大组不同的清洁工人在帮我们打扫？”

永续发展与环境部把2024年定为“公共卫生之年”，以激励全民加强良好卫生习惯，其最近公布的数据显示，尽管我国的垃圾数量从2013年到去年减少了逾一成，但同期垃圾整体回收率却从62％跌至52％。