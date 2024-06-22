为狮城疯狂摄影比赛 用镜头展现新加坡独特魅力

很多年轻人都喜欢通过社交媒体Instagram与朋友分享照片，而52岁的国防领域项目总监林国耀也不落人后。

林国耀10多年前开始在Instagram上分享自己用镜头捕捉的一景一物：组屋建筑的对称美、水泥丛林中的绿地、店屋后巷五彩缤纷的街头艺术……这份对摄影的热忱，也让他重新认识了我们这座城市里经常被人忽视的美。

林国耀拍摄的16张照片，连同其他“为狮城疯狂”（Mad About Singapore）摄影比赛的100多件参赛作品，接下来将在全岛五个商场巡回展出至8月18日。展出的照片也集结成摄影集出版，并捐赠给国家图书馆管理局分发。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期六（6月22日）在市区重建局大厅一楼，为摄影展主持开幕。

从2014年开始举办的“为狮城疯狂”活动，鼓励用户通过上载到Instagram的照片，反映他们眼中的新加坡，同时向世界展现本地的多元面貌。今年的活动由志愿者经营的社交网络社群InstaSG与市区重建局联办。

英兰妮致辞时说，活动提醒人们通过不同的视角和生活经验，丰富我国对设计和城市环境的讨论，并让人们对我国的独特魅力有更深一层的体验。“我希望更多新加坡人能从这次展览中获得启发，携手打造我们未来的城市。”

18岁高中生凭艺术科学博物馆侧面照获得第一名

从“为狮城疯狂”摄影赛的5600张参赛照片中脱颖而出，获得第一名的是一张艺术科学博物馆侧面的照片。这座大家都很熟悉的“莲花”形地标建筑，在高中生庄竟（18岁）的镜头中，显示出独特且优雅的曲线美。

去年才开始对摄影感兴趣，并在今年年初获得第一台相机的庄竟受访时说：“我和弟弟当天去滨海湾金沙看歌剧，天气预报说那天是晴天，所以我兴奋地带着相机提早出门，想要拍摄滨海湾的风景，没想到，抵达后却发现是阴天。”

天公虽然不作美，但他并没有气馁，而是尝试新的拍摄角度，反而取得了意想不到的效果。

获得第二名的是理工学院学生关骏雄（21岁）拍摄的滨海堤坝照片。

他说：“我当时在滨海堤坝上方 ，望下去时，看到了延伸至水域中的观景台。没想到15秒后便有一人走进去，还站在观景台的正中央，让我幸运地拍下了这一瞬间。”