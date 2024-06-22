英国驻新加坡最高专员官邸伊甸堂 历来第二次开放参观

英国驻新加坡最高专员官邸伊甸堂向公众开放一天，访客可以走进这座拥有120年历史、具有浓厚英国皇家设计风格的建筑。除了欣赏象征新英友好关系的艺术藏品，也可一探国家领导人会面用餐时的菜单。

配合英国国王查尔斯三世的诞辰庆祝会，英国驻新加坡最高专员官邸伊甸堂（Eden Hall）星期六（6月22日）迎来史上第二次开放日，报名公众可入内一睹见证过多次新英政治领袖会面及用餐的场所。

自1965年新加坡独立并与英国正式建交以来，位于那森路（Nassim Road）28号的伊甸堂一直是历任英国驻新加坡最高专员的官邸。

《联合早报》记者受邀参加伊甸堂开放日导览活动。导览由现任英国驻新加坡最高专员欧文（Kara Owen）主持。

伊甸堂是一座具有摄政风格（Regency style）的两层楼建筑，外墙呈白灰相间的典雅图形，中央入口大厅两侧设有两个接待室，楼上还有一个环绕式阳台。

伊甸堂自1965年新加坡独立并与英国正式建交以来，一直是历任英国驻新加坡最高专员的官邸。它是一座具有摄政风格的两层建筑，外墙呈现白灰色相间的典雅图形设计。（唐家鸿摄）

建于1904年 原屋主是犹太裔商人

据欧文介绍，伊甸堂始建于1904年，原屋主是伊拉克犹太裔商人以西结（Ezekiel Manasseh）。他与妻子艾尔西（Elsie Trilby Bath）及孩子从1916年开始居住于此。

第二次世界大战期间，这座建筑被日军征用。战后，以西结的继子维维安（Vivian Bath）回到伊甸堂，并于1957年将房子卖给英国政府。

谈及建筑名“伊甸堂”的由来，欧文说，这个名字据说来自位于英格兰西北端的坎布里亚郡（Cumbria）的伊甸堂。据传，英国的伊甸堂里一直摆放着一件拥有600年历史的玻璃器皿。因此，新加坡的伊甸堂内也悬挂着多幅与玻璃器皿相关的画作。

英国驻新加坡最高专员欧文（左一）为访客讲解伊甸堂内的各个藏品和画作，一旁玻璃桌面上的是生于新加坡、成名于英国的女艺术家林真金的作品“水景”。（唐家鸿摄）

伊甸堂内也摆放着许多新英两国艺术家创作的艺术藏品，包括生于新加坡、成名于英国的女艺术家林真金的雕塑作品“水景”（Waterpiece）：它由五个曲线形的水层组成，按照大小堆叠在一起，创造独特的视觉效果。

伊甸堂的另一个亮点是奢华低调的宴客厅，厅内摆放着设有24个座位的宴客长桌，配有精致锃亮的全套餐具；桌面上也放有详细菜单，餐食包括慢烤18小时的牛柳、含有榛子和木莓的巧克力焦糖蛋糕等。

曾在这张长桌上用餐的座上宾包括我国国务资政李显龙、前总统陈庆炎，以及英国国王查尔斯三世、足球巨星贝克汉姆等。

公众：仿佛置身历史电视剧

何燕萍 （44岁，教师）与丈夫带着四个孩子一起来参观伊甸堂。她受访时说：“这里的装潢都很漂亮、显得贵气，我都能想象到大人物会见的场面了。很幸运有机会来看一看，毕竟这不是平日可以来的。”

她的女儿林睿嘉 （16岁）说：“这种体验像是电影照进现实，很多家具陈列和各种王室照片都让我仿佛置身于历史题材电视剧《王冠》（The Crown）之中。”

伊甸堂在去年5月查尔斯三世加冕时，首次开放给1500名公众参观。