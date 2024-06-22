建立临期药物回收捐赠平台 减少浪费污染

为了减少药物浪费，从事护士工作约20年的官婉媚和团队研发一个平台，将有意捐赠药物的医疗机构和需要药物的组织连接起来，希望将还未到期的药物捐赠给真正有需要的人。

官婉媚（46岁）发现，药物浪费和丢弃的情况在本地很常见，尤其是病患痊愈后剩下的还未过期的药物、慢性病患者去世后遗留的高价药物，以及有效期限较短的药物。

她说：“一些药物的有效期限只剩三个月，病患通常会拒绝接受，这些药物最终会被医疗机构丢弃。”一名药剂师曾向她的团队透露，他所服务的医疗机构，每年有4万2000颗有效期限较短的药物被丢弃。

为了应对这一问题，官婉媚和团队成员展开问卷调查，收集了700份回应，结果显示有89%的人愿意捐赠他们不需要的药物。

官婉媚解释说，他们的平台类似于一个中介机构。有意捐赠药物的机构如医院，可以填写捐赠表，而希望接收药物的机构，比如为外籍劳工提供免费医疗服务的诊所或其他非营利组织，可以申请接收药物，团队则在其中帮忙协调。

这不仅能赋予药物新的价值，还能减少药物污染，避免药品及其代谢产物随着废水进入地下水、河流、湖泊和海洋，从而对生态环境造成污染。

平台主要面向机构而非个人，接下来他们将展开试运行，确保捐赠流程更完善。

“向善编程马拉松环保版” 400人参与解决环境问题

政府开源科技部（Open Government Products）与新加坡生态基金合作，在5月18日至6月22日举办为期一个月的“向善编程马拉松环保版”活动，让参与者根据所选的环境问题，开发科技解决方案并进行产品测试。活动吸引了400人报名。官婉媚的团队RemediSG是最终获胜的五个团队之一。

政府开源科技部主管李鸿毅说，80人获选组成19个小组参赛，针对公共卫生、食物垃圾、环保等课题，提供各种解决方案来改善新加坡的环境。

李鸿毅指出，解决问题不仅仅是政府的责任，公众也可以提出解决方案。无论是各行各业的专业人士还是学生，大家都有创新的想法。通过集思广益、赋予公民权力，让每个人都有机会为国家的进步贡献自己的力量，是举办这项活动的目的。

另一个获胜团队是Coastal Clear。他们提出的解决方案是设立一个网站，实时更新各沿海地区的卫生状况，提供现成数据监测海洋垃圾热点，方便义工组织立即采取行动。

罗雯（右起顺时针）、胡耀宭、沈照勋、克里蒂卡（Krithika Prasad）和陈栯钧都是热爱海洋的青年，他们希望研发平台，为义工组织提供现成数据监测海洋垃圾热点，尽快采取清洁行动。（海峡时报）

团队成员罗雯（28岁，法律顾问）说：“我们五人通过这项活动相识，大家都是热爱海洋的年轻人，有的从事海岸清洁志愿工作，有的喜爱海洋生物，因此决定共同解决海洋垃圾问题。”

她指出，虽然国家环境局有安排员工清理沿海地区的垃圾，但这远远不够。清理工作需要更多义工组织的支持，否则塑料等垃圾会被海洋生物误食，造成伤害。