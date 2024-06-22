公众有机会发声 齐心守护乌敏岛纯朴特质

过去10年，乌敏岛的发展不再只由政府主导，岛民和热爱这座小岛的公众也有了发声的机会。通过各方协力合作，乌敏岛保有纯朴的特质，也越来越生气盎然。

政府在2014年推出乌敏岛计划，全面规划小岛发展，同年也招募岛民，以及对大自然、文化和教育等各领域感兴趣的公众，组织乌敏岛之友网络（Friends of Ubin Network）。

热爱海洋和潮间带生态的朱奕峰（27岁）11岁成为乌敏岛义工，是首批加入乌敏岛之友网络的成员。他认为，乌敏岛计划从各方面改善了这座小岛。

每个月都上岛一两次的他接受《联合早报》采访时说：“这10年，我每次到乌敏岛，几乎都会看到有一些不同的地方，如甘榜屋修复了，或多了可以让鸟歇息的地方。”

他说，过去政府曾计划兴建地铁衔接本岛和乌敏岛，以及在仄爪哇填海，这些都是政府主导的。乌敏岛之友网络成立后，有更多由人们发起的项目，政府也更多地考虑公众的看法。

为了制定乌敏岛计划下个10年的发展，国家发展部和国家公园局早从2021年开始，便与乌敏岛之友网络成员展开对话。

从事哺乳动物研究的蔡亿辉（40岁）也是组织的首批成员之一。他说，乌敏岛过去有很多采矿活动，岛民为了耕作砍伐树木，导致生态环境受损。所以当初他希望当局能重新造林，同时保留小部分矿场作为历史见证，这一切现在都实现了。

“冠病疫情期间因为不能出国，人们意识到乌敏岛的珍贵。如今岛上的自然生态修复了，也有很多活动，希望未来10年人们能以可持续的方式享受乌敏岛。”

岛民许秀凤（73岁，海鲜餐馆老板）在乌敏岛住了超过半个世纪，对于未来，她说：“我希望能有多点游客来玩，但是不要发展到像本岛那样，要保留甘榜的人情味。”