新科大设计与人工智能系 首届毕业生勇闯航空业

李汶轩

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发布 / 2024年6月23日 3:09 PM
23岁的吕宣慧勇是首批毕业自新加坡科技设计大学设计与人工智能系的学生之一。她毕业后投入航空业，对工作充满热情，也从中找到新乐趣。（新加坡科技设计大学提供）
23岁的吕宣慧勇是首批毕业自新加坡科技设计大学设计与人工智能系的学生之一。她毕业后投入航空业，对工作充满热情，也从中找到新乐趣。（新加坡科技设计大学提供）

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在30名首批来自新加坡科技设计大学设计与人工智能系的毕业生当中，吕宣慧勇闯航空业并从中找到新乐趣。

23岁的她今年毕业后，目前在酷航（Scoot）工作了一个月，是一名网络规划分析师。

当初，她在冠病疫情期间报读大学，无法出国留学修读自己理想中的艺术学院。但在机缘巧合下，她进入了新科大，成为第一批修读设计与人工智能（Design and Artificial Intelligence ，简称 DAI）系的学生。

很多人都会觉得理科枯燥乏味而且比艺术要难懂，但她并没有后悔所作的科系选择。她认为若要在现实与理想之间达成平衡，就必须把握当下，保持开阔的心态，不要害怕尝试新事物。

她说：“如果你有什么想法，与其怀疑自己的决定，不如敢于迈出第一步，一步一脚印地去实践。只要付出努力，就一定会看到成果。”

设计与人工智能课程，为吕宣慧提供探索不同领域的灵活空间，广泛涉猎一些跨学科的课程，如电脑科学与工程。同时，她也有机会与不同的商业伙伴合作，积累职场经验。

修读课程时，她参加一项有关机场乘客体验的本科研究项目，激发她对航空业的兴趣，毕业后投入该领域。

在酷航工作的一个半月里，她的工作包括编排和监控航班起降，处理班机航程变更，并根据需要重新安排乘客，以确保航空班次运作正常。　

对航空业各方面都感兴趣的她，在工作中找到了新乐趣，并会继续待下去。她希望能见识各部门的运作过程，不让在航空业的时间留白。

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