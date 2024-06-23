新科大设计与人工智能系 首届毕业生勇闯航空业

在30名首批来自新加坡科技设计大学设计与人工智能系的毕业生当中，吕宣慧勇闯航空业并从中找到新乐趣。

23岁的她今年毕业后，目前在酷航（Scoot）工作了一个月，是一名网络规划分析师。

当初，她在冠病疫情期间报读大学，无法出国留学修读自己理想中的艺术学院。但在机缘巧合下，她进入了新科大，成为第一批修读设计与人工智能（Design and Artificial Intelligence ，简称 DAI）系的学生。

很多人都会觉得理科枯燥乏味而且比艺术要难懂，但她并没有后悔所作的科系选择。她认为若要在现实与理想之间达成平衡，就必须把握当下，保持开阔的心态，不要害怕尝试新事物。

她说：“如果你有什么想法，与其怀疑自己的决定，不如敢于迈出第一步，一步一脚印地去实践。只要付出努力，就一定会看到成果。”

设计与人工智能课程，为吕宣慧提供探索不同领域的灵活空间，广泛涉猎一些跨学科的课程，如电脑科学与工程。同时，她也有机会与不同的商业伙伴合作，积累职场经验。

修读课程时，她参加一项有关机场乘客体验的本科研究项目，激发她对航空业的兴趣，毕业后投入该领域。

在酷航工作的一个半月里，她的工作包括编排和监控航班起降，处理班机航程变更，并根据需要重新安排乘客，以确保航空班次运作正常。

对航空业各方面都感兴趣的她，在工作中找到了新乐趣，并会继续待下去。她希望能见识各部门的运作过程，不让在航空业的时间留白。