本地未注册药品网络直播公然售卖 卫科局：或含有害健康成分须谨慎

近年网络直播兴起，琳琅满目的商品如今纷纷通过网络直播销售，这当中售卖的药品，也包括未在本地注册的非法产品。卫生科学局提醒，消费者网上购买保健产品时要保持谨慎。

《联合早报》记者日前在TikTok上看到，有卖家在直播间推销“云南本草汗疱珍”抑菌膏和“白云山星群本草点痣套装”等产品，还打出新元的促销价。据直播卖家介绍，前者用于“修复水泡湿疹引起的红热湿痒”。

购买未在新加坡注册的药品及保健品，不一定有害个人健康，但这些产品即使在海外允许合法销售，也可能含有在新加坡列为违禁的物质。

通过电商平台销售未在新加坡注册的药品的现象，并非TikTok独有。以“云南本草汗疱珍”抑菌膏为例，记者在Shopee和Lazada上也搜到这款产品，其中一些卖家从中国发货，也有卖家从新加坡发货。

卫科局发言人受询时说，“云南本草汗疱珍”和“白云山星群本草点痣套装”，并未在新加坡注册。根据当局的调查，这些产品的网上货源和直播内容均基于海外，因此不在我国的法律管辖范围内。不过，为保护新加坡公众免在线上购买这些产品，卫科局已检查并确保通过直播宣传的这两款产品，未在卖家的网络店面列出，且这些产品未在本地销售。

发言人说，卫科局与本地社交媒体和电子商务平台的管理员紧密合作，定期监控、检测并移除在新加坡销售非法保健产品的网上货源或直播视频。这些产品包括未注册、假冒或含有强效药物成分，或者禁用物质的产品。向本地供应这些非法保健产品的卖家，将面临执法行动。一旦罪成，可被判最长两年监禁，或罚款最高5万元。

从不熟悉来源购买保健品 卫科局吁消费者须谨慎

卫科局呼吁消费者从直播平台等不熟悉的来源购买保健产品时须保持谨慎。这是因为消费者无法确定这些产品的生产地点和方式，它们可能含有害成分。人们尤其要对那些声称有奇迹效果，或夸大功效的产品提高警惕，因为这些产品可能含有对健康有害的强效成分。

卫科局鼓励消费者在网上购买保健产品时，向信誉良好的药房或零售商网站购买，或从在新加坡有实体店面的商家购买。

电商平台：将移除不合规商品

TikTok、Shopee和Lazada受询时都表示，它们与卫生科学局等本地监管机构合作、移除不符合本地规定的商品，并对卖家采取行动。

TikTok发言人指出，平台已移除上述产品，并向卖家发出警告。发言人说，TikTok Shop制定了一系列适用于卖家、创作者及有关产品的政策，以保障社区的安全，并且结合技术和人工审核来执行政策。

Shopee发言人说，Shopee将继续改进流程，更好地保护用户，且对平台上销售禁售商品采取“严格的零容忍态度”。

Lazada发言人说：“我们也鼓励购物者举报可疑或不合规的卖家，以便我们采取适当的行动。”

即使电商平台设置了一套应对非法商品的措施，还是可能有漏网之鱼。以“云南本草汗疱珍”为例，记者仍在TikTok上搜到推销视频，在Lazada也搜到从中国发货的卖家继续售卖该产品，Shopee上则无法再搜到。不过，其他牌子的类似药品仍能在三家平台搜到，包括从新加坡发货的卖家。记者查询卫科局网站，未能找到这些药品的注册信息。

根据卫科局年初发布的数据，该局去年共起获逾112万件违禁保健品，数量比前年增加逾五成。去年有1万2000多个违禁保健品的网络广告被撤下，比前年增加两倍，1895名违例卖家接获警告。