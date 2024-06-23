尚达曼总统私下会晤教宗方济各 重申宗教间和谐重要性

正在意大利首都罗马进行工作访问的尚达曼总统私下会晤天主教教宗方济各，谈及宗教间的和谐如今比以往任何时候都更加重要。

尚达曼星期六（6月22日）通过社交媒体分享他与教宗会面的照片。尚达曼说，很荣幸能在访问罗马期间，与夫人一同私下会晤教宗。

他说，教宗谈到世界须要结束眼下的战争与冲突，以及这些冲突给人类所带来的巨大痛苦。

“我们也讨论了宗教间的和谐，这比任何时候都更重要。我分享了新加坡维持多元宗教和谐的不懈努力，包括通过领袖间的互动以及各种实地活动。”

尚达曼与教宗按传统互赠礼物。教宗赠送给尚达曼的是一幅铜制浮雕画。这幅画描绘了一双紧握的手、一名带孩子的妇人和一艘移民船，背景是梵蒂冈的圣彼得大教堂廊柱，上面写着一句简单而深刻的话：“让我们握住别人的手”。

此外，教宗也赠送了今年的《世界和平日文告》以及梵蒂冈书局出版社发行的、一本关于2020年3月27日特别祈祷时刻的书。

尚达曼的赠礼则是我国艺术家林炳耀（Arthur P.Y. Ting）绘制的木板画，作品名称是《迷你窗》。

尚达曼也说，很期待教宗方济各今年9月对我国进行国事访问。上一次有教宗到访我国是在1986年，时任教宗约翰保罗二世访问新加坡。

教宗方济各将于9月11日至13日访问我国，并在12日为本地信徒举行一场弥撒。

尚达曼6月20日至23日在罗马进行工作访问，之后将在下星期一（24日）对意大利进行正式访问，届时他将与意大利总统马塔雷拉和总理梅洛尼会面。他也会在25日至26日，应爱沙尼亚总统卡里斯邀请正式访问爱沙尼亚。