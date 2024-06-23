认知障碍者医疗费 比同龄无认知障碍者多700元

有认知障碍者因为急诊和后续住院，每年的医疗费比同龄无认知障碍者平均高出17%，相当于700元。

随着人口老龄化，到了2030年，这些费用预计每年增加1亿零600万元。

在快速老化的新加坡，认知障碍已成为越来越重要的课题。杜克—新加坡国立大学医学院和国大杨潞龄医学院的研究人员，首次量化认知障碍者的额外医疗支出，确定造成这些费用的主要因素。研究的数据源于新加坡华族健康调查。

根据杜克—国大医学院的文告，这份近期在《新加坡医学专科学院学刊》发表的研究报告，探讨认知障碍导致的医疗费用上升问题。

报告显示，未预期的医疗使用增加认知障碍者的费用负担。

2019年，本地有约4万4000人预计患有某种形式的认知障碍，数据料随人口老化而上升。

到2030年失智者或增至15万2000人

卫生部预测，到了2030年，失智者可能增至15万2000人，2050年增至18万7000人。根据这些增长，研究人员观察到了2030年和2050年，每年将分别有1亿零600万元和1亿3100万元的额外医疗支出。文告指出，这些预估数据显示有必要推出新策略来管理不在预期内，日益增加的医疗负担。

研究人员建议，积极监测认知障碍患者，以减少高医疗费用事件的风险因素。

他们也提出与养老院和其他护理设施的合作伙伴合作，改善认知障碍者的护理过程，这将带来健康和财务的双重收益。

有认知障碍者更频繁地使用急诊服务。过去的研究显示，这类患者常见的急诊原因包括肺炎、心脏衰竭、尿路感染和跌倒导致的受伤。他们更易受伤和感染，较不愿遵从治疗指示，出院后也面对更大的护理问题，因此也更可能需要急诊服务。