疫情期间变肉脞面达人 他吃遍全岛340个面摊

37岁数据分析师疫情期间变身“肉脞面达人”，不仅在三年半内吃遍我国全岛340多个肉脞面档口，还将它们的地点逐一定位，在网上制成独特的“肉脞面地图”，为饕客提供美食风向标，目前有超过3000人追随。

2020年初冠病疫情来袭，王世成开始在家办公。当时他的大儿子才四岁，小儿子则在病毒阻断期（Circuit Breaker）降临人世，因此除了在家办公，他也要与妻子一同照顾两名孩子。

王世成受访时忆述，当时整天困在家里闷得慌，唯一的“自由”时间就是出去吃午饭。为了改善自己的精神状态并做些自己热爱的事，他在社媒上设立了页面，专门记录他吃过的每碗肉脞面。

他笑言，肉脞面一直是他的心头爱，伴随生命中的每个阶段，以前轮班工作很晚下班，总会用一碗热腾腾的肉脞面慰劳自己。

2020年10月，名为“肉脞面猎人”（BCM Hunter）的脸书页面正式启动。王世成有空时就品尝不同小贩中心、咖啡店、食阁甚至是酒店的肉脞面，拍照后写下简短的评价，上传到该页面。

迄今为止的三年半内，他已经吃遍全岛约340个档口各具特色的肉脞面，包括松露、海鲜、黑胡椒和日式等口味，东至樟宜罗央一带，西至大士西，北达三巴旺，南到港湾一带都有他的足迹。

不仅如此，他还自制了“肉脞面地图”，将每个档口在谷歌地图上定位，并使用不同颜色的图标标出。约340个档口中，约有17个（5%）绿色图标是他个人最爱，包括位于大巴窑的綺音潮州肉脞面和红山的廿五肉脞面。红色图标则是他曾到访的档口，还有约150个黄色图标是他尚未“打卡”的档口。

“肉脞面猎人”页面已吸引3700人追踪，王世成也在半年前创立“新加坡肉脞面猎人”脸书群组，共有4100名成员组成社群，分享全岛肉脞面档口的信息。

完整报道，请翻阅2024年6月23日的《新明日报》。