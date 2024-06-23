乌敏岛杂货店去年亏6000元 老板娘仍要坚守家业

乌敏岛目前有两家近百年历史的杂货店，两名业者尽管年事高均不愿退休。其中一名七旬老板娘天天开档，即使去年亏损6000元仍要守住家业。

位于乌敏岛的益丰杂货店是每位到岛上的访客会看到的第一家杂货店。74岁的老板娘黄岳杏在1975年嫁到乌敏岛，如今在岛上居住将近50年。她说道，益丰杂货店365天无休，每天从上午7时开到晚上7时30分。

黄岳杏告诉记者，自己婚后才开始接触杂货店生意。杂货店最初由家公经营，后来才交由她和丈夫接手。“家公1920年代开店至今，杂货店如今已有近百年的历史。”

不过，随着这些年出国旅游越来越普及化，黄岳杏说很多国人选择出国旅行，影响了乌敏岛的访客人数。如今的生意越来越难做，每个月扣除电费、人力费用、税务、进货成本等开支，几乎没有任何盈利。

“我们的杂货店去年其实算下来亏了6000多元。不过即使如此我也没想过卖掉，在这里生活很自在，而且这是家公留下的。虽然他没有说一定要传下去，但我想一直做到我不能做为止。”

除了这家，百米距离有另一间“无招牌”杂货店，由第二代杂货店老板陈志坚（76岁）和太太许秀凤（72岁）经营。旁边还有个海鲜餐馆，是他们2005年开设的。许秀凤告诉记者，家公开的杂货店也有近百年历史。

“以前这里有六到七家杂货店，现在只剩我们两家。生意真的很难做，还是希望有更多人可以到岛上看看。”

完整报道，请翻阅2024年6月23日的《新明日报》。