森林大厦“活招牌” 92岁雪糕叔走了

92岁森林大厦“活招牌”雪糕叔走了！遗体星期六（6月22日）火化，家属和义工送最后一程，还有网民到万礼直播，让公众一起追悼。

在森林大厦外卖了10多年雪糕的黄哲文星期五（21日）晚上7时许在医院离世，享耆寿92岁。

《新明日报》2022年曾报道，黄哲文年轻时在父亲的缝纫店帮忙送货，父亲逝世后，他不想待在家中，10年前申请了流动小贩执照，卖雪糕自力更生。虽已年迈，黄哲文仍风雨无阻卖雪糕谋生，当时有好心公众组成五人小团队，轮流帮忙叫卖。

记者星期六晚上7时许到万礼火化场，有10几位家属与义工在场送黄哲文最后一程。

非营利组织“助乐”（Helping Joy）义工温女士（46岁）告诉记者，黄哲文于星期一（17日）在住家楼下的夜市晕倒，随后送院。

“他应该是血糖低，导致晕眩，后来被送到医院。前几天情况还不错，但星期五晚上突然吃不下饭，还一直颤抖，脉搏也越来越弱，当晚就去世了。”

她透露，“助乐”组织近两年来一直照顾着黄哲文。

黄哲文的外甥许先生（67岁）负责处理后事，他受访时透露，偶尔会探望舅舅。“我接到通知说他进了医院，没想到这么突然就去世了。”

脸书群组“Hawkers United - Dabao 2020”创办人周志伟日前在脸书发文，透露黄哲文逝世的噩耗。他星期六也在现场直播，让无法到场的民众可以一起送黄哲文最后一程。据悉，有30多人在线看直播。

完整报道，请翻阅2024年6月23日的《新明日报》。