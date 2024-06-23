淡滨尼巡回展览 回顾近年发展邀居民献策

淡滨尼举办巡回展览，围绕生态市镇、绿色空间、通勤等五个部分，带居民回顾淡滨尼近年来的发展。随着展览到各个淡滨尼分区巡回，居民将能够为这个市镇的未来发展提出建议。

名为“携手共建我们的淡滨尼家园，现在到永远：实现的承诺”的巡回展览，从6月21日至26日在淡滨尼天地举行。随后，展览将从7月6日至9月8日，陆续走入淡滨尼尚育区（Tampines Changkat）、淡滨尼中、淡滨尼北、淡滨尼东和淡滨尼西分区，由负责各区事物的淡滨尼集选区议员主持。

除了改善行人天桥等基础建设项目，展览也展示了淡滨尼的其他发展，例如淡滨尼是首个设立社区养鱼集装箱、首个有脚踏车专用道、首个在组屋刷上隔热漆的市镇。

居民将能够通过展览，为淡滨尼市镇的发展提出建议，包括建设适合多代家庭的游乐空间，共同打造具活力和包容的环境。

三名淡滨尼集选区议员——社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高、人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生、交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆，星期天（6月23日）出席了淡滨尼天地的活动。随行的还有行动党的“新面孔”，她是淡滨尼基层组织第二顾问、南洋理工大学商学院助理教授陈以君。

马善高说：“为淡滨尼居民提升基础设施和提供社区支持依然是首要任务，但我们必须更加以居民为中心，听取他们的心声。每个心声都对塑造淡滨尼的未来很重要，我们的目标是与所有居民合作，将他们的愿望付诸行动。”

据了解，陈以君将跟随马善高，出席淡滨尼东的巡回展览。居民的反馈结果预计将于9月8日公布。

居民林沭月（67岁，餐饮业兼职员工）与丈夫住在淡滨尼十多年。她乐见淡滨尼的发展，尤其是市镇近来增添和改善了公园等绿色空间。

淡滨尼目前有九个活跃乐龄中心为年长者服务，今年至明年间会多开放三个。林沭月说：“淡滨尼北综合诊疗所开在我家附近，很方便。我希望接下来可以增添更多活跃乐龄中心这类设施，毕竟这里年长者多，我们也正步入老年。”