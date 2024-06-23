她曾建议驾照数码化被拒 内政团队待时机到最终落实

随着我国步入数码化，许多证件现在都有数码版本，为人们的生活提供了更大的便利。然而，不为人知的是，早在2018年，警察科技局就已提出把驾驶执照数码化，用以提升交警工作效率的建议。

可惜的是，当时的技术和时机都不成熟，加上公众的接受度不够，计划因此耽搁下来，直到内政部在2019年修改法令，Singpass在2020年增添数码身份证的功能，这项计划经历了大约四年的耽搁后，终于在2022年3月得以落实。

当时提出该想法的是在新加坡警察部队科技局的黃明仪（45岁）和她的团队。黃明仪隔年加入内政科技局，目前是警务项目管理中心副署长。

黃明仪受访时告诉《联合早报》，当初提出把驾照数码化的想法，主要是因为当一名驾驶员因交通违例行为累积到一定的违例记分（demerit points），或者被法庭吊销驾照后，执法人员要“充公”这些人的驾照，得经过一个相当繁琐且耗时的过程。

交警会发送信件通知对方亲自到交警总部交出驾照，当中一些人可能不予理会，或基于其他原因没有照办，导致当局得立案调查。吊销驾照的期限到了之后，交警又得再次发出信件，通知驾照持有人到交警总部领取驾照，整个过程非常繁琐。

把驾照数码化，在很大的程度上，有助减轻交警在这方面的负担。

可惜的是，黃明仪当时就被告知，公众可能还没做好接受数码驾照的心理准备，当局得先修改法令，才能推出数码驾照，当时也没有一个适合的平台推出这项服务。

尽管遭到拒绝，黃明仪没有放弃，继续积极为驾照的数码化做准备。隔年，这项计划在疫情期间迎来转机，内政部宣布，为了进一步推动数码化进程，交警计划只有在驾车者的要求下，才会发放实体驶照。当局将修订公路交通法令，不会要求没有实体驾照的驾驶者在驾照被“充公”时交出驾照。

黃明仪说：“当时，Singpass已经推出数码身份证，我和团队准备的驾照数码化的方案最终被接纳，并于2022年3月成功推出。”

数码化的驾照，除了列出发证日期和可驾驶的车辆类别等基本信息，还能查看驾照持有者的累计积分与扣分情况，而且每日更新驾照的最新状态。换言之，交警可在第一时间得知驾驶者的驾驶资料，驾照的吊销和恢复有效的工作也省下许多程序和时间。

除了上述例子，她也积极推动警队采用不同科技来提升工作效率，之前推出的档案管理系统CRIMES-3便是其中一例。“警员们之前都得通过手写的方式来处理报告和文件，我和团队把过程整合到一个线上系统内，省却麻烦，为警员带来便利。”

这个档案管理系统在2021年被交警采用，警方其余的部门则在2022年跟进使用。这套系统除了能将之前的档案数码化，也能同时方便调查人员和检察官查看案件资料，免去翻阅实体文件的过程，提高了沟通效率。

团队探讨如何在警方行动 采用人工智能技术

随着人工智能的迅速发展，黃明仪透露，团队正在研究和探讨如何在警队行动中应用人工智能。她说：“我们正在研究如何运用人工智能和新科技，同时确保有警员层层把关，以保障信息的准确性，并进行核查。”

尽管多年下来，黃明仪的团队在幕后推行了不少新科技和系统，但她始终认为，推行一个积极的工作文化是至关重要的。“大家都会记得新科技或系统，但我希望能留给大家的是热忱，并继续带动新一代的内政科技局人员积极为内政团队做出贡献。”

黃明仪也说，推动自己继续向前和保持热忱的的主要原因是，她的工作能正面影响我国国土安全，以及帮助内政团队人员打击罪犯。工作给予她最大的满足感，是看到新科技和系统发挥实效，内政团队人员的工作也因此更有效率。

“我的工作很有意义，它直接影响到内政团队人员，协助他们更有效地完成任务和使命。”