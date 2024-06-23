日本“食肉菌”病例激增 本地今年未有增加趋势

日本频频传出“食肉菌”病例激增，但在本地并没有出现类似情况。

卫生部说，今年首五个月，在本地由同样细菌引发的感染病例数量相对稳定，恶化成所谓“食肉菌”重症的情况没有增加的趋势。

“食肉菌”属A组链球菌，感染链球菌的疑似或确诊病例，不属于必须向卫生部呈报的疾病类别，各大医院也没有特别追踪这类感染病，因此卫生部无法准确提供本地确诊链球菌感染病例的数量。

不过，卫生部现有检测感染群的监测系统显示，本地今年1月到5月的A组链球菌病例相对稳定。

卫生部答复《联合早报》询问时说，这种由A组链球菌引发的传染病，大多数不会引起肺炎和败血症等严重后果，而且及时诊治，服用抗生素，一般都能痊愈。

轻微的链球菌感染，大多数会出现喉咙疼痛或皮肤感染。只有非常少数可能导致危及生命的重症，也就是所谓的链球菌毒性休克综合征（简称“STSS”），或俗称“食肉菌”的致命症。

STSS通常从发烧、发冷和肌肉疼痛等常见症状开始，然后在几个小时内，迅速恶化，患者的呼吸变得急促、血压下降、意识模糊、肾脏、肺脏、肝脏等多器官衰竭，以及出现严重的皮肤感染（又称 “食肉病”）。

国大医院高级顾问医生林汉伟说，在新加坡，A组链球菌感染症不是新型病症，医生们都看过也治疗过这种病。（受访者提供）

国立大学医院内科部传染病科高级顾问医生林汉伟受访时说，链球菌无处不在，存在我们的生活环境中，常见于皮肤和咽喉。

他指出，目前尚不清楚日本STSS病例激增的原因，但一般认为，长时间亲密接触或唾液飞沫，是最有可能的传播方式。因此，他建议个人保持良好的卫生习惯，如勤洗手。

卫生部发言人也鼓励身体不适者戴口罩，避免与他人接触，及时求医，减少疾病的传播，重要的是，服完医生配给的抗生素。

目前，本地医生们都对此病症有所警惕，林汉伟说：“在新加坡，A组链球菌感染症不是新型病症，医生们都看过也治疗过这种病。而国大医院在处理STSS方面，经验丰富。 ”

及早诊断发现 避免病情恶化

他说，A组链球菌感染症没有预防性疫苗。要避免病情恶化，关键是及早诊断发现，转由重症医生、外科医生和传染病专家等各专科医生及时处理。

日本今年上半年确诊的STSS病例累计超过1000起，已超过去年全年病例总数，扩散速度明显快于往年。在日本，STSS的致死率超过30%，所以在日本被称为“食人菌”。

日本专家说，这类细菌经鼻腔、咽喉黏膜的飞沫传播或经伤口等接触感染，初期症状容易被误诊为感冒，由于病情发展迅速，如果出现高烧、意识不清或伤口的红肿快速扩散，应立即前往医院。