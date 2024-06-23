武吉坎贝拉综合中心三阶段工程 料年底完工

武吉坎贝拉综合体育及社区中心的第三阶段工程预料将于今年底完工，唯独图书馆需要多一年时间才能竣工。

卫生部长王乙康星期天（6月23日）在脸书上载一段视频，介绍了武吉坎贝拉（Bukit Canberra）综合中心第三阶段工程的进度。王乙康也是三巴旺集选区的议员，武吉坎贝拉在该集选区内。

第三阶段工程将扩展至中心内的公园。在1分43秒的视频中，王乙康带着摄像员巡视户外工地，一一介绍各个部分。

坎贝拉湾有儿童池和戏水游乐场

首先映入眼帘的是儿童的玩乐天地，取名为坎贝拉湾（Canberra Cove）。那里会有一个儿童池（wading pool）以及一个戏水游乐场；视频显示，这两个毗邻区域已经展开混凝土施工。

公园里也将设有本地第一个ActiveSG室外健身空间，王乙康形容，这里设计得像一个忍者障碍物训练场地。武吉坎贝拉综合中心有全国最大的ActiveSG健身房，面积为1500平方米，可容纳250人，于去年10月开幕。

武吉坎贝拉综合中心有全国最大的ActiveSG健身房，面积为1500平方米，可容纳250人，已于去年10月开放。（档案照片）

此外，公园也会开辟社区花园，鼓励居民租用花床，自己栽种蔬果来食用。公园里还会有遛狗场（dog run），让居民带着爱狗来活动。

海军司令前官邸将改造成图书馆

武吉坎贝拉综合中心第三阶段工程的一大亮点，是把有85年历史的国家古迹海军司令前官邸（Admiralty House）改造成图书馆。据王乙康介绍，建筑的其中一端将开设咖啡座。

该栋英国乡村庄园风格的建筑有两层楼高，在第二世界大战期间被用作为英军高官的战略规划总部。官邸内的游泳池，据说是由200名日军战俘在战后建造的。

公园里的一块草地日后会被用来举行各类活动，例如野餐和音乐会等。

据王乙康说，除了图书馆相关工程，其他工程相信会在今年底完成。图书馆则预料会在明年底竣工。

武吉坎贝拉综合中心原定2020年起分阶段投入服务，但工程进度和设施的开放都受到冠病疫情的影响。室内体育馆和小贩中心于2022年底启用，社区活动空间SPARKS@Bukit Canberra和ServiceSG中心过后也陆续投入服务。