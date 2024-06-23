外籍劳工中心携手非营利机构 为客工提供更多网上培训课

客工接下来将可报读英语、电脑应用、理财等更多网上培训课程，以更好地融入本地生活。

外籍劳工中心（Migrant Worker Centre）星期天（6月23日）宣布，与非营利机构Grow Education签署合作备忘录，为会员提供更多网上培训课程。目前，Grow Education已经为所有客工提供免费英语网上培训课程。

记者登录培训网站时，看到为淡米尔语、孟加拉语、华语、马来语等七种语言使用者提供的基础英语课程，可为不同英语水平的客工提供辅导。使用者如果点开第一级课程，可以学到字母、数字以及基本英语语法；第三级则包括介词、情态动词等更多知识。

Grow Education总经理谢嘉豪接受《联合早报》采访时说，网站目前已有100多个来自孟加拉、越南、马来西亚等地的客工报读课程。“接下来，我们希望更多人参与，同时，我们将和职总一道为外籍劳工中心会员开发专享课程。”

印度客工坎丹（Mani Kandan，45岁）已在本地工作了18年，他以前是建筑工人，目前是罗厘司机，可熟练用英语对话。他说：“不少初来新加坡的同胞非常需要英语辅导，这个新推出的网上英语培训课程非常必要，我也希望看到更多有关施工安全方面的培训课。”

另一位印度客工韦利纳坦（Vellinathan，35岁）对新课程却没那么热情，他说：“我们平时已经很忙了，实在没有时间再去上课。”

不断改善本地客工福利

根据人力部截止去年12月的统计，本地客工总人数超过110万，约占本地人口的五分之一。2009年，全国职工总会和新加坡全国雇主联合会共同成立外籍劳工中心，旨在改善本地客工的各项福利。目前，中心拥有超过14万7000名会员，首年会员费是6元，接下来是24元，可享有购物、医疗、电信等多方面的优惠服务。

职总副秘书长陈国明受访时说，希望更多客工加入外籍劳工中心，以获得更好的保护和福利。随着新加坡的发展，职总和外籍劳工中心会尽力照顾客工，让他们享有更公平的对待，同时让他们在生活和娱乐方面获得更好的照料。

靠近裕廊西的外籍劳工休闲俱乐部内的休闲零售中心（retail belt）里头有健身房、5元特价理发店，还有为客工志愿者专门开设的外籍劳工中心大使休闲俱乐部等全新设施。外籍劳工中心还与Carnival Cinemas签署合作备忘录，为会员提供周一到周四的优惠电影票价。