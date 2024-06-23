每三死亡案例就有一人 心血管疾病是本地女性头号杀手

本地约三分之一的女性因心脏病死亡，但近七成女性误以为乳癌和其他癌症是导致死亡的主要原因。

很多人以为俗称“无声杀手”的心血管疾病是一种“男性疾病”。实际上，心血管疾病是全球女性的首要致命原因，但许多女性仍欠缺这方面的知识和意识。

新加坡心脏基金会星期天（6月23日）发布的2024年女性心脏健康调查报告发现，仅有11%的本地女性知道心血管疾病是导致女性死亡的首要因素。

报告显示，较多马来族女性（51%）知道心脏疾病是导致死亡的主要原因，印度族和华族女性则较少，分别是47%和43%。

这项四年一次的调查从去年12月至今年1月展开，对象为1000名年龄介于21岁到64岁的本地女性。这也是新加坡心脏基金会第四次展开针对女性心脏健康的调查。

这次的调查显示，有近四成（38％）的女性误以为乳癌是导致死亡的主要原因，29%认为是一般癌症。但其实心血管疾病才是女性的头号杀手，每三名去世的女性当中，就有一人死于心血管疾病。

根据生死注册局2022年的数据，印度族、马来族和华族女性死于心血管疾病的比率，分别为35.2％、34.4%及27.9%。

调查也指出，仅有40%的受访女性知道男性与女性心脏病发作前，所出现的症状有所不同；虽然多数女性能识别较常见的胸口疼痛和喘不过气等症状，仅有少过一半的人能辨识其他症状，如手臂、背部、颈部、下颌或胃部疼痛，以及感到疲劳和恶心。

专家：公众仍缺乏心血管疾病意识

新加坡心脏基金会珍爱女人心筹委会主席兼心脏专科医生田宛仙受访时解释，女性缺乏心血管疾病意识的原因，或因为社会文化背景，以及医疗界和媒体对妇科疾病如乳癌和子宫颈癌较为关注。

她强调，意识的缺乏导致女性忽视心血管疾病症状、延误治疗，进而影响治疗结果，也增加并发症的风险。

田宛仙也提到，女性荷尔蒙虽对血管有保护的作用，但这些荷尔蒙会在停经后消失，影响新陈代谢，导致血脂、血糖和血压飙升，而这些都是引发心脏疾病的主要风险因素。“因此，女性在停经后患上心血管疾病的风险大大提高，甚至超越男性。”

令她欣慰的是，调查发现，如今女性对心脏病的认识已有所进步，知道糖尿病、高血压、高胆固醇等会直接导致心脏疾病。此外，也有较多女性知道若在日常生活中，注意运动和饮食，就能有效预防心血管疾病。

但她指出：“女性对心脏病其他方面的认识，如治疗方式、后遗症等依然不太了解，所以我们还是要继续努力，提高女性的警觉。”

提高运动量 保持心脏健康

为鼓励女性踏出预防心血管疾病的第一步，新加坡心脏基金会在星期天举办“誓心之行”（Pledge Your Heart）步行活动，共迎来约2000名女性与她们的亲友参与。国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖，也以主宾身份到场支持活动。

沈颖接受媒体采访时说，根据调查结果，新加坡女性在运动方面变得更加积极，不过要达到医生或者专业人士建议的运动量还是有些困难，因此亲友的陪伴会给予她们更大的动力去运动。

她说：“社区在这方面也扮演重要的角色，民众俱乐部或妇女组织举办的休闲活动，可以鼓励更多妇女和亲友进行户外活动，保持身心和心脏健康。”