新移民家庭热心参与志愿服务融入本地社区

四岁的韩裔新加坡籍男生郭丹，时常与父母到拉丁马士民众俱乐部参与志愿服务项目，渐渐熟悉本地文化和混杂式语言，如今尝到美味食物还会用马来语说“Sedap”（好味道！）

过去一年多，这个韩国新移民家庭每隔六至八周到拉丁马士民众俱乐部，与其他志工携手为社区内独居年长烹煮膳食，过程中与不同种族与文化背景的志工打成一片。

软件工程师郭珉秀和太太梁熙恩在韩国出生受教育，七年前来到新加坡就业，两个儿子都在本地出生。全家人近期已入籍新加坡。

一家四口星期天（6月23日）第六次参与烹煮膳食志工团队，为约50名年长者准备健康饭盒。两个年幼儿子帮着为装好的饭盒封上贴纸。派发饭盒由另一组志工负责。

武吉宝美居民联系网副主席连南顺（右一）是“拉丁马士星期日膳食计划”的其中一名志工。他星期天（6月23日）在韩国新移民夫妇郭珉秀和梁熙恩忙着烹煮膳食时，帮忙看顾他们的两个年幼儿子郭丹（左一）和郭灿。与连南顺相处的过程中，两个小男生学会本地常用词汇，如用来称赞食物美味的马来词汇“Sedap”（好味道！）（林明顺摄）

梁熙恩（34岁）在一家科技起步公司担任拓展伙伴关系部门主管。

感受到新加坡很适合养育孩子

她受访时说，以前和丈夫到新加坡旅游，发现本地舒适宜居，萌生到这里就业的想法。逐渐的，他们深深感受到新加坡很适合养育孩子，决定在这里建构新生活。“我怀第一胎时，地铁上总有人会让座。有一次在餐馆用餐，工作人员主动给我换一张有椅背、较舒服的椅子。我发现这里的人很和善，乐意为有需要者伸出援手。”

参与志愿服务是这家人贡献社区的方式。约四年前，夫妻俩通过友人介绍，参与马士民众俱乐部一项为弱势群体送暖的项目，为独居年长者打扫住家。去年4月起，他们参加“拉丁马士星期日膳食计划”，轮流为独弱势年长者烹煮膳食，也从饮食层面，进一步了解本地多元种族文化。

郭珉秀（36岁，软件公司创办人）说，参与烹煮膳食计划后，他更深入了解不同社群的饮食需求，包括准备素食者以及清真认证食品时的注意事项等。正是这份了解，让他更有信心能与家人融入本地的生活。夫妻俩也常邀请身边的外籍朋友加入志工行列。

推行20多年的“拉丁马士星期日膳食计划”，每个星期天都能号召10多名志工聚集拉丁马士民众俱乐部四楼的厨房烹煮膳食，接着由另一组志工分派给社区内有需要的弱势年长者。（林明顺摄）

在本地工作六年的日本人飞田耕作（36岁，互联网营销公司职员），星期天首次参与这个项目。他负责设计菜色，带领义工烹煮清炒鸡丁等家常日式料理。

“平时工作忙碌，较少机会接触本地群体。很高兴参与这个活动。新加坡人熟悉的寿司和天妇罗日本食品，我们其实一般在特别的日子才吃。我希望向本地人介绍日式家常菜，希望他们吃得开心。”