汤东线第四阶段通车 沿线居民涌往东部用餐逛街

汤申—东海岸地铁线第四阶段星期天（6月23日）正式通车，沿线居民迫不及待地乘搭地铁到东部用餐和逛街，还有驾车者期待日后多搭地铁外出和上班。

汤东线由SMRT经营，全长43公里，分五个阶段通车。随着第四阶段将列车开往东海岸一带，从兀兰北站至碧湾站沿线约有23万5000户居民步行不到10分钟就可到达汤东线地铁站。

公众蔡思敏（40岁，教育工作者）一家四口星期天早上步行约五分钟到丹戎禺地铁站乘搭列车，前往马林百列站附近的百汇广场吃早餐。

她说，一家人希望通过新地铁站，探索更多东部的用餐好去处，她也计划减少用车，多乘地铁前往乌节路等地。

星期天启用的七个地铁站为丹戎禺、加东公园、丹戎加东、马林百列、马林台、实乞纳，以及碧湾站。（李冠卫摄）

退休夫妇林志顺（78岁）和黄爱珍（71岁）平常须搭两趟巴士，用约半小时才能到马林百列，而驾车除了要付停车费，还担心找不到停车位。

“现在搭地铁到马林百列只要10分钟至15分钟，去世界城购物中心或欧南园地铁站旁的新加坡中央医院都很方便。”

碧湾居民钟伟民（53岁，待业）星期天与妻子乘坐从碧湾站出发的首趟列车。他认为，地铁站有屏幕展示各个出入口关键地标的照片，对访客更为便利。他的妻子在大世界地铁站一带工作，现在多了一种交通选项，可以减少搭德士的次数。

新加坡体育城每次举办大型活动，体育场地铁站通常会迎来大批散场人潮。丹戎禺站站长陈宏伟（44岁）说，从体育城步行到地铁站约10分钟至15分钟，相信部分人潮会分散到丹戎禺站乘搭汤东线。

为此，陈宏伟和团队已向体育场地铁站了解相关的人潮管控和应急计划，也会在台湾歌手张惠妹下个月的演唱会等大型活动当天，部署更多人力应对可能出现的人潮。

丹戎禺站站长陈宏伟去年开始参与汤东线第四阶段的设置工作。如今，他已准备好迎接来自新加坡体育城活动的人潮，特别是在演唱会之后。（李冠卫摄）

星期天启用的七个地铁站是丹戎禺、加东公园、丹戎加东、马林百列、马林台、实乞纳，以及碧湾站。

地铁站外办嘉年华 马林百列商联会派现金券

马林百列为庆祝新地铁开通，在地铁站外举办嘉年华。马林百列商联会也派发1000张价值3元的现金券，不到一小时就被民众领取一空。

商联会会长程文兴受访时说，商家等待地铁建造约八年，现在苦尽甘来，商联会希望通过现金券带动地铁周边生意。现金券可用于马林台和马林百列两家熟食中心，以及约160家商店和咖啡店。

据他观察，星期天早上和中午邻里商店和熟食中心客流量增加近两成。

加东—如切商联会主席黄鼎翔则相信，人流量稳定下来后，可能比之前多一两倍，除了到新地铁站寻觅美食的本地人，还会有外国旅客。

在马林百列中路第84座熟食中心经营兴隆熟食摊的小贩李月香（50岁）原本星期天休息，但地铁开通当天决定营业，生意量比平时多三成，一改以往周末较为冷清的情况。

马林百列基层组织星期天带领约100名居民从马林百列健走到丹戎禺地铁站，再搭地铁返回。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生（前排白衣者）与居民一起在丹戎禺地铁站乘坐地铁。（李冠卫摄）

人力部长兼贸工部第二部长、马林百列集选区议员陈诗龙医生受访时说，居民对汤东线第四阶段的反馈十分正面，他于星期六（22日）家访时所遇到的居民都已抢先在开放日参观新地铁站。

陈诗龙希望，在地铁线的连接下，可以拉近沿线不同社区的关系，居民也能互相分享最好的用餐和消闲地点的资讯。

负责兀兰区的三巴旺集选区议员佳馥梅认为，新地铁站更方便兀兰居民到东部上班和前去东海岸公园海滩等休闲场地。虽然路程稍远，但对汤东线首站兀兰北的居民来说，会较容易找到座位。