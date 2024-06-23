心血管严重阻塞 六旬妇女术后开启健康新人生

出于工作的原因，林秀兰一直以来都保持十分活跃的生活，她怎么都不会想到心血管竟严重阻塞，必须接受绕道手术。

自两年半前动过手术后，她彻底改变生活习惯，不仅身心更舒适，其他的老年病如高血压与高胆固醇也得以改善。

林秀兰（66岁）是国家公园局的项目经理，必须经常外出到不同公园监督建设工程，因此觉得身体十分健壮。

因年纪关系，她决定在2021年做体检，不料发现心血管严重阻塞。“医生就建议我去做绕道手术，但我考虑了一年才真正决定接受手术。我当时觉得我很健康，为什么要去做手术？”

林秀兰一直认为活跃的生活方式会带来健康的身体，但她发现，自己忘了最重要的一点，也就是饮食习惯。

她坦言，以前对喜欢吃油炸食品和零食爱不释手，但自从做了绕道手术后，决定开启新的人生。林秀兰不仅饮食习惯控制有佳，也尤其注意运动，体重从以前的75公斤减至68公斤。

她每个星期都会到新加坡心脏基金会旗下的心脏复建中心，跟着物理治疗师做一系列运动。除此，她也养成饭后散步的生活习惯。

生活习惯有了180度转变后，林秀兰觉得更加轻松，血糖和血压受控制之际，她也发现身体不再如从前那么紧绷。

林秀兰也积极鼓励身边的亲友保持活跃的生活，参加为乐龄人士提供的体育课程，增强身体。

两年多来，林秀兰改变不少，她希望通过星期天（6月23日）的活动，验收自己努力的成果。

新加坡心脏基金会星期天公布的2024年女性心脏健康调查也显示，有67%女性会参与体能活动，包括体育活动、运动以及步行，比2020年的调查多出9%。

逾86%女性无法达到 一周150至300分钟运动量

尽管如此，仍有超过86%的女性无法达到专家建议的一周150至300分钟的运动量，主要原因包括懒惰（50%）、工作疲累（45%）以及没有时间（36%）。

但值得庆幸的是，有83%的女性认为，伴侣、家人或朋友的陪伴会让她们更有动力运动，而且86%的女性也会鼓励他人保持活跃。

因此，社区在鼓励女性保持积极、活跃的生活方式方面，也扮演着至关重要的角色。