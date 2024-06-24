献血讲解员“动口”也“动手” 身体力行鼓励公众捐血

“如果你想成为医生来拯救生命，那需要多年的学习和实践。但通过捐血，你只需伸出手臂，每次捐血，你都可以拯救三条生命。”

在新加坡红十字会担任献血讲解员的陈秀明（62岁），经常用这句话来激励公众。

10年前退休后，陈秀明在樟宜综合医院做义工，偶然接触到红十字会的捐血活动。尽管从未捐过血，她在工作人员的鼓励下，做了简单的体检并确认健康后，勇敢地接受这个挑战。

捐血后，红十字会的工作人员发现她对社区工作充满热情，建议她成为志愿者。于是，陈秀明接受培训，成为献血讲解员。从那时起，她每年捐血四次，并积极参与讲解工作。

陈秀明主要向初次捐血者和中小学生讲解献血知识。学生们好奇心强，常提出各种问题。讲解结束时，陈秀明会鼓励他们长大后回来捐血，通常有超过六成学生会举手表示愿意，这让她感到非常欣慰和满足。

对陈秀明来说，保持健康至关重要，她的座右铭是“永远保持健康”。她说：“我大概每三个月会捐血一次，这激励着我保持健康，因为要通过捐血拯救生命，血液必须是健康的。”这促使她更加坚定地追求健康的生活方式和饮食习惯，在帮助他人的同时，也保持自己的健康。

问及捐血前的准备，她说：“我通常会提前一周调整饮食，增加富含铁和维生素C的食物，保持充足的水分，同时避免咖啡和茶。”

陈秀明盼更多新加坡人能参与捐血，帮助有需要的人，并期待更多志愿者加入卫生科学局的献血讲解工作。